Пять идей применения старой ванны на даче

Когда эмаль потускнела, появились ржавчина и сколы, большинству кажется, что ванна больше ни на что не годна. Но если вы счастливый обладатель загородного участка, не спешите нести отжившую свой век емкость на свалку или пункт приема чермета.

На дачном участке она может обрести новую жизнь и стать не только полезной, но и красивой. Главное — проявить фантазию.

Резервуар для воды

Первое, что приходит в голову практичному дачнику, — использовать ванну для хранения воды. На даче вода всегда нужна, а огородные растения любят воду, нагретую солнцем. Ванна, стоящая под открытым небом, отлично справится с этой ролью. Чтобы она не портила вид участка, ее можно покрасить в зеленый цвет. Тогда она практически сольется с окружающими ее грядками и кустарниками. А можно, наоборот, сделать ярким акцентом, раскрасив в насыщенные тона.

Грядка

Это еще одно очевидное применение. В большом контейнере растения чувствуют себя комфортно и могут давать более высокий урожай. Для создания грядки нужно просверлить дополнительные отверстия для стока воды, уложить дренаж из гравия или щебня, а сверху насыпать плодородную почву. Такая грядка удобна тем, что ее можно переместить в любое место участка. К тому же она меньше подвержена засухе. Вода распределяется равномернее. В случае резкого похолодания или сильных дождей, ванну можно просто накрыть пленкой, создав идеальные тепличные условия.

Клумба из ванны

Если вы любите яркие цветочные композиции, старая ванна станет отличной основой для клумбы. Многие садоводы отмечают, что такое украшение становится настоящей изюминкой участка. Для начала ванну нужно подготовить: выкрасить в подходящий цвет и продумать дренаж. Для декора можно использовать мозаику из битой плитки или яркие краски.

Ванна-бассейн или пруд

Старая ванна может стать отличной альтернативой надувному бассейну для детей. Нужно лишь продумать дренаж и наполнить ее водой. В жаркие дни такой бассейн станет спасением для малышей. А в межсезонье его легко превратить в декоративный пруд. Для этого выкапывают яму, делают дренажную подушку из песка и гравия, устанавливают ванну. Чтобы она не выделялась белыми стенками, ее красят в темный цвет. Декорируют камнями, галькой или даже небольшим фонтанчиком.

Садовая мебель из ванны

Чугунная ванна — прочный и долговечный материал, а ее плавные формы вдохновляют на создание оригинальной мебели. Ванна может стать основой для садового дивана или кресел. Ее разрезают болгаркой, шлифуют края, окрашивают или украшают мозаикой. Такой диванчик можно установить на террасе или в любом другом месте участка в тени. Для большего комфорта на дно можно постелить поролон или выложить его нарядными самодельными подушками.