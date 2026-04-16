Ученые выяснили, почему кошки отказываются от еды

Ученые из Университета Иватэ установили, что отказ кошек от еды может быть связан не только с насыщением, но и с привыканием к запаху корма. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Physiology & Behavior.

Работа проводилась под руководством профессора Масао Миядзаки. В эксперименте участвовали 12 домашних кошек в возрасте от трех до 15 лет. Животных кормили короткими сессиями с перерывами, а также выдерживали длительные интервалы без пищи, чтобы оценить реакцию на повторяющийся рацион.

Наблюдения показали, что при многократной подаче одного и того же корма кошки постепенно сокращают объем съедаемой пищи. Некоторые животные оставляли еду нетронутой, даже если не были полностью сыты.

При смене корма ситуация менялась. Новый запах усиливал интерес к пище, и кошки начинали есть активнее. Такой эффект фиксировался даже в случаях, когда общий рацион не менялся.

Авторы исследования считают, что ключевую роль играет обоняние. Привыкание к запаху снижает привлекательность еды, а новые ароматы способны восстановить аппетит.

По оценке ученых, этот механизм объясняет, почему кошки предпочитают питаться небольшими порциями, но часто. Полученные данные могут использоваться при уходе за животными с ослабленным аппетитом — изменение запаха корма помогает стимулировать питание.