Дизайнер рассказал, как избежать ошибок при выборе штор

Ширина штор должна быть в 1,5–2 раза больше оконного проема. Об этом «Газете.Ru» рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

«Одна из самых частых ошибок — неправильная ширина. Часто шторы выбирают строго по ширине окна, в итоге получается плоская и натянутая поверхность без объема. Текстиль перестает работать как декоративный элемент. Ширина должна быть минимум в 1,5–2 раза больше оконного проема. Тогда появляются мягкие складки, игра света и тени. Это и дает то самое ощущение уюта», — заявила эксперт.

По ее словам, не следует также игнорировать естественный свет. Макарова считает, что тяжелые и плотные ткани в помещении с недостатком освещения будут «съедать» и утяжелять пространство. При этом она предложила отказаться от использования слишком легких и прозрачных штор там, где требуется уединение, например в спальне. Эксперт подчеркнула, что важно понимать: шторы – это не только про эстетику и стиль, но и про функцию каждого помещения.

«Шторы должны быть акцентом в интерьере, но не выбиваться из него. Яркий принт в помещении с лаконичным дизайном будет перегружать пространство, а слишком нейтральная ткань в насыщенной красками обстановке – выглядеть немного «потерянной». Важно, чтобы текстиль соответствовал стилю. Например, классика требует плотных, благородных тканей, иногда с драпировкой, а минимализм, наоборот, – лаконичности и простоты. Когда стиль штор не совпадает с характером пространства, возникает визуальный конфликт. Даже если каждый элемент по отдельности красив, вместе они не работают», — объяснила Макарова.

Дизайнер отметила, что при обустройстве квартиры люди часто забывают про карниз. По ее словам, когда он неправильно выбран или установлен, будет испорчено все впечатление.

«Если карниз повешен прямо над окном, это «прижимает» пространство вниз, поэтому лучше всего крепить его ближе к потолку — так стены будут казаться выше, а интерьер — легче. Это довольно простой, но очень эффектный прием», – рассказала Макарова.

Она также призвала обратить внимание на крепления и фурнитуру.

«Кольца, люверсы, петли — все это влияет на то, как ложится ткань. Дешевые или неподходящие аксессуары могут сильно удешевить даже качественные и дорогие шторы. А правильно подобранные, наоборот, подчеркнут их достоинства», — объяснила дизайнер.

Макарова подчеркнула, что никогда не стоит стремиться следовать трендам без учета собственного пространства, поскольку модные решения не всегда универсальны.