Садоводам объяснили, как не купить фейковые саженцы

Покупать саженцы лучше всего в питомниках, в интернете каждый второй торговец — жулик, сказал НСН Андрей Туманов.

В интернете нечистые на руку торговцы зачастую продают растения, которых даже нет в природе. Об этом в пресс-центре НСН заявил Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Каждый год с саженцами возникают проблемы. Их в интернете продается огромное количество, особенно на маркетплейсах. Здесь среди жуликов очень много талантливых людей, продающих те растения, которых даже нет в природе. Например, малиново-клубничное дерево с желтыми малинками и красными клубничками величиной с кулак. Конечно, это сделано с помощью либо фотошопа, либо искусственного интеллекта — и таких на маркетплейсах примерно половина! Ничего не покупайте в интернете, потому что самые активные продавцы там — жулики. Если проверить, у них нет ни своей земли, ни питомников, ни офиса, вообще ничего нет, кроме сайта. Они не зарегистрированы, но при этом принимают деньги. Ясно, что, скорее всего, вас обманут», — сказал Туманов.

Собеседник НСН добавил, что покупать растения лучше всего в питомнике.

«Легальным продавцам посадочного материала трудно конкурировать с жуликами, потому что легальные продавцы платят налоги, регистрируют сорта, содержат землю, занимаются перевозками, а у жуликов таких трат нет, поэтому они могут вкладываться в рекламу, в "создание" якобы необычных растений. Люди ленятся поехать в питомник. Хорошо, если приедут просто сухие палочки при заказе через интернет, а если какое-то неизвестное растение, а потом окажется, что выросла осина вместо малиново-клубничного дерева? Эти фирмы работают полулегально много лет, некоторые еще 20 лет назад продавали мифическую вьющуюся землянику, колоновидные сливы, вишни и черешни, хотя колоновидными могут быть только яблони. И при ближайшем рассмотрении видно, что это явно работа нейросетей. Езжайте в любой питомник, это люди, у которых есть земля, которые что-то выращивают, которые дадут вам чек, к ним вы можете приехать, если что-то не так. А в интернете, если вы купили что-то не то, можете смело забыть о своих деньгах. Сад вы сажаете на всю жизнь, ваши растения — это члены вашей семьи. Можно потратить время, чтобы подобрать что-то стоящее для своего участка, для питомников эти растения как дети», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать покупателям в России понравившиеся товары на маркетплейсах дешевле, забирать деньги и не присылать товары.