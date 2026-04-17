Дачникам назвали три ошибки при подготовке дома к новому сезону

Весной, при подготовке дачного или загородного дома к новому сезону, многие владельцы недвижимости совершают типичные ошибки, которые могут привести не только к дополнительным расходам на ремонт, но и к угрозе безопасности, например, из-за риска пожара, предупредил начальник отдела развития продукта компании РОКВУЛ Григорий Громаков. Главные из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что после зимы дом нуждается в тщательной проверке, так как за холодные месяцы здание подвергается перепадам температуры, повышенной влажности и длительному простою инженерных систем.

Первая ошибка заключается в том, что после длительного простоя многие стремятся как можно быстрее прогреть холодный дом, включая отопление на полную мощность, указал собеседник «Ленты.ру». Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата на стенах и потолке, что создает благоприятную среду для появления сырости и плесени, объяснил специалист.

Кроме того, при печном отоплении быстрый прогрев в самых крайних случаях может привести и к растрескиванию кладки печи или дымохода, добавил Громаков. Он рекомендовал сначала хорошо проветрить помещения, а затем постепенно повышать температуру, начиная с умеренного режима отопления.

Еще одна ошибка — пренебрежение проверкой электрики и систем отопления, обозначил эксперт. По его словам, за время зимнего простоя в дымоходе может накапливаться сажа, мусор или образовываться трещины в кладке, поэтому перед началом эксплуатации важно проверить его состояние и при необходимости прочистить.

Не менее важно убедиться, что конструкции вокруг камина защищены от перегрева, убежден специалист. При длительной работе температура в зоне топки и дымохода может быть очень высокой, и, если рядом используются неподходящие или горючие материалы, значительно возрастает риск возгорания, пояснил он.

Другая распространенная ошибка — откладывать борьбу с плесенью «на потом», сообщил специалист. После зимы из-за повышенной влажности и недостаточной вентиляции грибок может появиться в углах, на потолке или возле оконных откосов, перечислил собеседник «Ленты.ру».

Плесень опасна не только для строительных конструкций, но и для здоровья человека, обратил внимание эксперт. Ее споры способны вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей, уточнил он. Кроме того, распространение плесени ускоряет разрушение отделочных материалов и деревянных элементов дома. Поэтому при обнаружении грибка важно сразу устранить причину повышенной влажности, провести обработку пораженных поверхностей и обеспечить нормальную вентиляцию.

