Чего только не придумают: топ гаджетов, которые облегчат работу в саду

Количество приспособлений для сада и огорода не поддается подсчету, но каждый сезон добавляет к списку новинок еще какую-нибудь забавную штучку.

© Вечерняя Москва

Своим мнением о роли приспособлений и гаджетов в саду-огороде делится с нами гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова:

Честно сознаюсь: до поры и не думала, что буду с таким интересом и восторгом воспринимать новинки, облегчающие работу в садах и огородах. Мне казалось, ну а что в этом сложного — взял да и вскопал участок земли. Но как-то муж решил сделать мне подарок и купил культиватор. И жизнь стала другой. С тех пор я с почтением отношусь ко всем ноу-хау. Да, бывает, что на рынок выбрасывают «пустышки» — совершенно лишние, не нужные большинству из нас штуковины. Но встречаются и шедевральные придумки. Такой когда-то стал, например, плодосборник — до его появления в арсенале садоводов до самых вкусных яблок на вершине деревьев нельзя было добраться. Или сегодняшние придумки, о которых мы как-то говорили: садовые шредеры, сучкорезы, микротриммеры, способные окашивать камни, украшающие клумбы, тонкие и острые «клювики», позволяющие очищать плитку. Чего только не придумывают! И ваша задача — не покупать все бездумно, а подобрать себе то, что нужно именно вам. Советую обратить внимание на ряд инструментов на аккумуляторах. Они при невысокой стоимости реально прекрасно работают и очень облегчают жизнь.

«Бриллиант» против воришек

Эта переливающаяся лента, светоотражающее мигающее чудо, отпугивает птиц в тот момент, когда они начинают охотиться за вашим урожаем. Выглядит красиво, по отзывам — работает неплохо, служит, как правило, сезон как минимум, а то и два.

Кашпо для «цветочной стены»

Задекорировать стену, украсить беседку или зону патио позволяют вертикальные подвесные садовые горшки — на самом деле это водонепроницаемые чехлы с кармашками, куда удобно посадить цветочную рассаду, что-то вроде анютиных глазок.

Ловушка для комаров

Новая разработка называется «лампа от комаров и насекомых». Она не использует химические вещества или ядовитые приманки, а привлекает насекомых безопасным ультрафиолетовым светом. При контакте с лампой насекомые уничтожаются внутри ловушки. Выглядит лампа современно, эффектно, работает от розетки.

Суперладошки

Казалось бы, что может быть проще, но придумали эти захваты недавно. Ими очень удобно собирать на даче опавшие или перезимовавшие листья, прочий мусор. Стоит изделие копейки, но пригодится точно.

Не надо разорений!

Среди садовых «приспособлений» есть дорогущие, но они далеко не всегда необходимы. Обращайте внимание на их вес.

Мешок для полива

Нам обещают летом засуху, но теперь не придется переживать за новые посадки или тех, кто любит полив: вы уезжаете домой, а мешки для полива — работают. Нет ничего проще: заполняете их водой, и она медленно просачивается в землю.

Контроль за обстановкой

Этот малыш занимает минимум места, но показывает температуру и влажность теплицы или погреба и передает данные на смартфон.

Лункорез для графичных посадок

Штуковина, похожая на гребень, позволит сделать посадку аккуратной. Движение — и 10 лунок готовы!

Ловушка для улиток

Многоразовая ловушка для слизней реально защищает сад от этих прожорливых чудищ. Внутрь «домика» можно насыпать или налить приманку для них, тоже пиво.

Липучка от агрессоров

Никакого особенного ноу-хау в этом нет, но ярко-желтая липкая с двух сторон лента почему-то очень привлекает насекомых. По сути это ловчий пояс, но очень эффективный. Ловит и гусениц, и муравьев.

Указатели верного пути

Зачем это? Такой вопрос задаст только тот, кто не сбивал шлангом посадки, не выдергивал им из земли декоративные фонарики, не цеплялся за бордюры и камни. Набор из трех прочных пластиковых колышков направляющих для шланга с роликовым механизмом позволит поливать сад без всяких проблем, не боясь что-то задеть или вырвать.

Сеялка для простоты

Довольно удобное приспособление как для мелких семян, так и для крупных типа редиса. Позволяет без особого труда сажать растения так, чтобы не надо было прореживать посадки.

Совсем ручной малыш

Маленький инструмент, работающий от аккумулятора, позволит вам взрыхлить почву там, куда никак не подлезть с лопатой.

И РОЗЕТКИ НАБИРАЮТСЯ УМА

На рынке — бум «умных розеток». Ими можно управлять с помощью Алисы. Изделие подключается к «умному дому», потребитель получает сообщения, если состояние розетки меняется. Приложение также показывает, сколько энергии расходуют приборы, подключенные к розетке.

ХИТРОСТЬ ЗАТОЧКИ «НАКЛЕПОМ»

Многие огородники забывают, что инструмент нужно точить. А предки умели делать это даже в поле. Они точили ее не напильником и не болгаркой, тем паче что тогда она не существовала, а особым методом — «наклепом».

Смысл в том, чтобы отбить молотком затупившуюся кромку. В качестве наковальни можно использовать кусок рельса или тиски, а в полевых условиях — камень. Им же «точат» лопату, если под рукой нет молотка. После «избиения» молотком или камнем край лопаты снова становится острым.

ЗАЙМИТЕ СВОИ МЕСТА, ГОСПОДА

Лопаты, вилы, грабли, тяпки... Их много, и вечно среди них образуется какая-то толчея. Удивительно, но до недавнего времени проблема с тем, как навести порядок в садовых инструментах, никак промышленностью не решалась. Садоводы просто ставили инструмент к стене или укладывали на стеллажи, если таковые были, но и не более. Но неожиданно на проблему обратили внимание, и в 2026 году предлагается сразу несколько решений этого вопроса.

Органайзер полка

Прекрасный вариант для тех, кто любит электроинструменты: тут есть место и для инструментов, и для запасных аккумуляторов.

Металлическая стойка

В отличие от деревянной, это стойка тяжелая, подходит для хранения инструментов солидного веса.

Кронштейны настенные

Эти приспособления помогут инструменты развесить по стене: они не будут мешаться под ногами.

«Ушки»

Очень удобны для зимнего хранения инструментов: «ушки» держат их за «горло».

Магнитный держатель

Фишка любой мастерской. Прикрепили на стену ленту — ничего не потеряется.

Садовая тележка

Не поверите, но на этой легкой тележке (да, у нее есть колесики!) можно разместить до ста инструментов разного размера.

Потолочный держатель

Незаменимая штука для тех, у кого мало места в сарае. Крепление к потолку сохраняет море места!

КСТАТИ

Изделие, названное позже «сеткой Павловского», возникло в результате реализации обширной программы по разработке средств защиты от кровососущих двукрылых и клещей. Предложенная в 1938 году E. Н. Павловским, Г. С. Первомайскими К. П. Чагиным, она нашла широкое использование в войсках, а также у геологов, лесорубов, топографов, на Дальнем Востоке и в других регионах, где гнус представляет собой настоящее бедствие.