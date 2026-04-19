Из-за муравьев пионы не цветут: в чем причина

Многие помнят это ожидание: посадили пионы, ухаживали пару лет, и вот наконец появились крупные бутоны. Но радость быстро сменяется разочарованием — кусты облеплены муравьями, а цветы так и не раскрываются. Часть бутонов просто засыхает, другие раскрываются неровно и выглядят испорченными.

Дело в том, что бутоны пионов выделяют сладкий нектар. Он появляется на чашелистиках и привлекает муравьев. В небольшом количестве они почти не вредят, иногда даже отпугивают других насекомых. Но если их становится слишком много, ситуация резко меняется, отмечает автор канала «Волжский сад».

При массовом нашествии муравьи начинают портить растение. Они повреждают лепестки, чтобы получить больше нектара, из-за чего бутоны перестают развиваться и сохнут. Если пищи не хватает, насекомые могут уничтожить бутон полностью. Даже те цветы, что выживают, часто получаются мелкими и деформированными. К тому же муравьи нередко селятся у корней, мешая нормальному питанию куста, и разносят тлю, которая еще сильнее ослабляет растение.

Понять, что проблема уже серьезная, несложно. Если внутри бутона только липкий налет — все в пределах нормы. Но если заметны повреждения или появилась тля, значит, нужно принимать меры.

Сначала используют простые способы: не дают муравьям подниматься по стеблям с помощью липких преград или отпугивают резкими запахами, например чесноком или настоями трав. Если насекомых слишком много, применяют приманки с борной кислотой или манкой. А при наличии муравейника под кустом приходится обрабатывать почву, иногда с помощью специальных средств.

Для профилактики рядом высаживают растения с сильным запахом — они помогают сдерживать муравьев. При этом важно не переусердствовать: кипяток или агрессивные препараты могут повредить сами пионы. И откладывать тоже не стоит — если бутоны уже пострадали, красивого цветения не будет.

Муравьи на пионах встречаются часто, но все зависит от их количества. Несколько особей не опасны, а вот большое скопление может лишить вас цветов. Поэтому лучше регулярно осматривать кусты и вовремя реагировать, если насекомых становится слишком много.