Как правильно ухаживать за ранункулюсом

У ранункулюса репутация сложного и непредсказуемого растения, но на деле она сильно преувеличена. Часто можно услышать, что его обязательно нужно выращивать через рассаду, хотя он отлично чувствует себя сразу в открытом грунте. Если хочется повозиться с подоконником — можно, но необходимости в этом нет.

Перед покупкой важно понимать несколько вещей. Во-первых, это лютик, а значит растение ядовитое. Если на участке бывают дети, лучше хорошо подумать. Во-вторых, в средней полосе он не зимует и не переносит минусовую температуру, поэтому клубни придется хранить зимой, например в холодильнике. И, наконец, ему нужно солнце и влажная, но не сырая почва — без застоя воды, отмечает канал «Посад».

Сами клубни обычно продаются пересушенными, и это нормально. До посадки их держат в холодильнике. Перед высадкой их обязательно нужно напитать влагой: завернуть во влажную ткань и оставить на сутки, максимум на двое. В воду полностью погружать не стоит — могут испортиться.

Высаживают ранункулюсы после того, как пройдут заморозки. Клубни слегка присыпают землей, оставляя верхнюю часть почти на поверхности, с расстоянием около 20 см. Если почва плодородная, дополнительных удобрений при посадке не требуется.

Примерно через пару недель появляются всходы. Здесь легко перепутать их с обычным лютиком, поэтому важно не спешить с прополкой. В уходе все довольно просто: умеренный полив и подкормки без избытка азота. Когда появляются бутоны, можно добавить фосфорно-калийное питание. Главное — не переливать, иначе клубни быстро загнивают. И стоит учитывать, что их могут повредить мыши.

К концу сезона клубни разрастаются: из одного получается несколько. Выкапывают их, когда зелень полностью высохнет, аккуратно, не дергая. После просушки они легко разделяются сами. Перед хранением их можно обработать от плесени, затем хорошо высушить и убрать в коробку в холодильник.

В итоге оказывается, что ранункулюс вовсе не такой сложный, как о нем говорят. Главное — знать несколько нюансов и не усложнять там, где это не нужно.

Ранее «ГлагоL» рассказал о цветах, которые задушат любые сорняки, а еще приманят пчел. Посадите их, с ними вы забудете о прополке.