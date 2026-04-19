Фасад без иллюзий: какие проблемы бывают у сайдинга

Сайдинг любят за то, что он дешево и сердито превращает старый дачный домик в аккуратный коттедж. Он легкий, не гниет (в отличие от дерева) и монтируется как конструктор Lego. Но прежде чем закупать фуру панелей, стоит разобраться, в чем подвох каждого вида.

Самый ходовой вариант. Про «выделение хлора» на улице можно не переживать — вы же не собираетесь его есть. Главная беда винила в другом: он сильно расширяется на солнце и сжимается в мороз. Если монтажник прикрутит его саморезами «намертво», панели пойдут волнами или просто лопнут зимой. Ну и дешевый пластик выгорает за пару лет, превращаясь из «бежевого» в «грязный белый», отмечает канал «Реализатор идей».

Металлический сайдинг надежнее, не горит и не трескается. Но приготовьтесь: в сильный дождь дом превращается в барабан. И если вы случайно поцарапаете панель при разгрузке, она начнет ржаветь. Про «экранирование волн» — скорее миф, Wi-Fi в доме ловить не перестанет, но телефон в глубине комнаты может работать чуть хуже.

Это почти камень. Не горит, не выцветает, выглядит как дерево. Но он тяжелый — фундамент «на курьих ножках» его может не выдержать. И да, резать его — то еще удовольствие: пыли столько, что соседи решат, будто рядом извергается вулкан.

Деревянный сайдинг — это постоянная работа. Если не хотите через 3 года смотреть на облезлые серые доски, готовьтесь раз в несколько лет тратиться на дорогую пропитку и проводить выходные с кисточкой в руках.

Сайдинг — решение рабочее, но не «поставил и забыл». Самое важное тут — не сам материал, а вентзазор. Если зашить стены вплотную, под любым сайдингом заведется плесень, и дом начнет гнить изнутри.

