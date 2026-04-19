Эксперты дали совет, какие сорта кабачков выбрать для огорода

Хочется посадить кабачки, которые быстро дают урожай, не требуют пчел и не расползаются по грядке. Такие варианты есть, но идеального сорта «на все случаи» не существует — приходится выбирать по приоритетам.

Например, один из любимых вариантов — Нежный зефир. Он радует и урожайностью, и сроками — около 40 дней до первых плодов. Но с семенами бывает проблема: хорошие сорта иногда просто исчезают из продажи, отмечает канал «уДачный проект».

Если смотреть на ультраранние, то Азов созревает уже через 30–35 дней. Куст аккуратный, но без партенокарпии, а значит, зависит от опыления. В сырую погоду это может стать проблемой — завязи часто гниют.

Из партенокарпиков стоит обратить внимание на Аймаран. Он тоже ранний, но образует густую листву. В жарком климате это плюс, а вот в сырых регионах может сыграть против — под плотной кроной повышается риск гнили.

Более универсальный вариант — Хьюго. Это современный гибрид с компактным кустом и умеренной облиственностью. Первые плоды появляются примерно через 40 дней, и он лучше подходит для регионов с нестабильной погодой.

Белый лебедь интересен тем, что не требует опыления и хорошо хранится. Правда, созревает чуть позже — около 45–50 дней. Куст при этом аккуратный, без плетей.

Популярный гибрид Суха — ранний, примерно 35–37 дней, с открытым кустом, который хорошо проветривается. Это снижает риск гнилей, но для долгого хранения он не подходит.

Среди проверенных временем — Искандер и Кавили. Первый дает урожай через 38–40 дней, устойчив к стрессам и может давать до 12–15 кг с квадратного метра. Второй созревает чуть позже, но лучше переносит дождливую погоду. Куст у него совсем компактный, без выраженного стебля, хотя урожайность ниже — около 7–9 кг.

В итоге выбор зависит от условий. Если важна независимость от опыления — стоит смотреть на партенокарпики. Если приоритет — компактность, лучше брать кустовые формы. А если нужен максимум урожая, придется мириться с некоторыми особенностями.

