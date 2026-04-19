Ужин для хвостатых: почему нельзя кормить собаку после пяти

Многие хозяева слышали правило: после пяти вечера собаку кормить нельзя. Его часто повторяют, но редко объясняют, что за ним стоит. А смысл там довольно простой и не связан с конкретным временем.

Собаке важно успеть переварить еду до сна. Если накормить ее прямо перед тем, как она ляжет отдыхать, ей может быть некомфортно. Сон становится беспокойным, а ночью она может начать проситься на улицу. Поэтому обычно советуют делать паузу: примерно пару часов после еды до прогулки и еще около часа — до сна, отмечает канал Dog Breeds.

Само «после пяти нельзя» — это просто ориентир, чтобы было легче выстроить режим. Не более того. Суть в том, чтобы собака не ложилась спать с полным желудком. Тогда и пищеварению легче, и ночь проходит спокойнее.

Есть еще один момент, о котором часто забывают. Сразу после еды собаке не нужна активность. Если в это время идти гулять, это может мешать нормальному перевариванию пищи и в редких случаях приводит к проблемам с желудком.

Но жестко привязываться к часам не обязательно. Гораздо важнее, чтобы у собаки был понятный и стабильный распорядок. Когда она ест, гуляет и отдыхает примерно в одно и то же время, она чувствует себя спокойнее.

И еще простая вещь: воду ограничивать нельзя. Свежая вода у собаки должна быть всегда, независимо от времени.

В итоге правило про «не кормить после пяти» — это не запрет, а удобный способ наладить режим. Главное — не часы, а промежутки между едой, прогулкой и сном.