Почему собака напрягается, когда ее гладят по голове

Многие считают, что поглаживание по голове — это простой и понятный знак симпатии. Но для собаки такой жест не всегда означает дружелюбие. Нередко он вызывает настороженность и даже стресс.

Причина в том, как животные воспринимают сигналы. Их реакции во многом зависят от инстинктов. В собачьем мире прикосновение сверху, особенно к голове, ближе к жесту давления, чем к ласке. Это может восприниматься как попытка показать превосходство, отмечает канал Dog Breeds.

Когда человек тянет руку к голове, собака может почувствовать угрозу. Особенно остро это проявляется у незнакомых животных или у тех, у кого был неприятный опыт. В такие моменты легко заметить изменения в поведении: уши прижаты, хвост опущен, тело напряжено, а в глазах видны белки — это явный признак, что собаке не по себе.

Поэтому к чужим собакам лучше не тянуться сразу. Даже с добрыми намерениями можно получить обратный эффект. Надежнее сначала понаблюдать за животным и просто спросить хозяина: «А ваша собака любит, когда ее гладят?»

Со своей собакой тоже важно быть внимательнее. У каждого питомца свой характер и границы. Если видно, что контакт вызывает дискомфорт, лучше изменить способ общения.

Понаблюдайте: если собака сама подставляет бок или подбородок под руку — это и есть ее приглашение к игре. В этом случае ласка точно будет в радость.