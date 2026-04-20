Ветврач рассказал, почему кошка топчет человека лапами и что это значит

Когда кошка мнет вас лапами — это проявление любви и доверия, способ снять стресс и подготовить место для сна у вас на коленях. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

Топтать лапами — поведение, называемое «молочным шагом». Так ведут себя котята с матерью, когда мнут лапками ее живот. Это делается, чтобы стимулировать выработку молока и укрепить связь. Инстинкт помогает котенку выжить и почувствовать себя в безопасности, тепле и сытости. Эти теплые ассоциации сохраняются на всю жизнь, и затем топтание продолжается с хозяином.

«Даже когда кошка давно выросла и питается самостоятельно, память о тех приятных мгновениях остается с ней навсегда. И когда питомец чувствует себя особенно хорошо, расслабленно и защищенно, он возвращается к этому успокаивающему ритуалу», — сказала ветврач.

Так кошка показывает, что чувствует себя с вами в полной безопасности и воспринимает вас как близкое существо, которому можно доверять. Кроме того, на подушечках лап расположены специальные железы, которые оставляют метки на хозяине и говорят другим животным — «Это мое». Так кошка показывает свою привязанность и причастность к человеку.

Также питомец топчет вас, потому что с этим связан инстинкт обустройства места для сна. Дикие кошки приминают траву и листья, прежде чем лечь. Этот инстинкт достался от них и домашним кошкам.

Однако «молочный шаг» иногда может означать, что кошка испытывает стресс, предупредила Фроленко.

«Ритмичные движения способствуют выработке эндорфинов. Кошка может начать топтать хозяина в моменты тревоги, чтобы справиться со стрессом», — сказала ветврач.

В таком случае важно понаблюдать за питомцем, нет ли других признаков беспокойства: изменения аппетита, агрессии, чрезмерного вылизывания. Также стоит насторожиться, если раньше кошка топтала вас и вдруг перестала. Это может говорить о проблемах с лапами и суставами.