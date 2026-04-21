Пять приемов, которые освободят место в шкафу

Если шкаф уже не закрывается, а вы каждое утро ведете бой за любимую блузку — пора что-то менять. Выбрасывать все подряд не обязательно, достаточно один раз по-умному настроить пространство, пишут авторы канала AliExpress.

Обычные вешалки — это расточительство, лучше возьмите многоярусные. Так на месте одной рубашки поместится пять, а вещи будут висеть под углом — сразу видно, где что. Для сумок, ремней и шарфов заведите вращающиеся крючки. А если полок не хватает, просто повесьте на штангу мягкий кофр-органайзер — в него отлично пойдет трикотаж или постельное белье.

Забудьте про стопки: они неизбежно превращаются в хаос. Гораздо удобнее использовать ящики с разделителями. Носки и белье лучше разложить по секциям, футболки — свернуть в рулоны, а джинсы — поставить вертикально. Если между полками остается пустое место, прицепите туда подвесные корзинки для перчаток и всякой мелочевки.

Сезонное — долой. Все, что сейчас не по погоде, упакуйте в коробки или кофры на молнии и отправьте на верхние полки. Прозрачные окошки на них помогут не гадать, что внутри. А для пуховиков и одеял используйте вакуумные пакеты — это магия: после пылесоса огромный баул превращается в тонкий блин, освобождая кучу места.

Жесткие пары обуви лучше хранить в прозрачных кейсах (их можно ставить друг на друга как конструктор), а мягкую — в текстильных органайзерах. Если места совсем нет, повесьте кармашки прямо на дверь шкафа — туда влезут даже полусапожки.

Такие мелочи в сумме дают уйму свободного места. Когда у каждой вещи есть свой «адрес», шкаф перестает вас бесить, а утренние сборы проходят без нервов и ощущения вечного хаоса, писал «ГлагоL».