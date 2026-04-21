Дачникам объяснили, как подготовить рассаду к высадке в грунт

Рассаду перед высадкой в грунт важно закалить — ежедневно в течение пяти дней на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где она стоит, а после — устраивать проветривания на полчаса. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, при температура воздуха на улице выше +12°C рассаду стоит выносить на балкон днем на два часа. В мае можно отвезти растения на дачу и держать ее на закрытой веранде до высадки, которая обычно происходит после 15-го числа. Эксперт также посоветовала опрыскать рассаду специальными иммуномодуляторами, чтобы активизировать естественные защитные механизмы.

«Растения важно обильно полить за два-три часа до посадки, это поможет им легче пережить стресс и прижиться в новых условиях. То же самое необходимо сделать и за три часа до перевозки растений на дачу: тогда они будут более сильными, упругими и с меньшей вероятностью сломаются в пути», — подчеркнула Воронова.

Садовод добавила, что перевозить рассаду лучше в высоких картонных коробках, чтобы снизить риск повреждений.

Доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие выносят рассаду на балкон, однако не все виды культур могут перенести даже небольшой похолодание ночью. Например, томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки.

