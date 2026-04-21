Как помочь собаке пережить стресс от переезда

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, взрослая собака привыкает к новому дому тяжелее, чем щенок, особенно если у нее был прежний хозяин или она жила в приюте.

В кинологии действует «правило 3–3–3», которое описывает этапы адаптации: 3 дня, 3 недели и 3 месяца.

В первые трое суток питомец испытывает сильнейший стресс, может отказываться от еды, прятаться. Хозяину нужно подготовить убежище, не тревожить собаку, не заставлять выходить из укрытия. Лучше спокойно сидеть рядом, говорить тихо, включить расслабляющую музыку.

Спустя 3 недели животное понимает, что опасности нет, начинает есть и изучать дом. В этот период возможно деструктивное поведение (порча вещей, метки). Владелец должен установить четкий режим, учить базовым командам, хвалить за успех и ругать только в момент проступка. Это самый сложный, но временный этап.

Через 3 месяца наступает полная адаптация: собака чувствует себя в безопасности, хорошо ест и спит, раскрывает свой истинный характер. Хозяину нужно продолжать соблюдать режим и закреплять навыки.

Эксперты предупреждают: правило «3–3–3» – усредненное. У самостоятельных пород (например, акита-ину) или после тяжелой травмы адаптация может затянуться. Главное – мягко помогать питомцу и хвалить за каждый успех.