Пять ошибок в интерьере, которые портят уют дома

На картинке интерьер может быть идеальной картинкой, а в жизни — настоящим бытовым кошмаром. Бывает, купишь красивую вещь, а она потихоньку «выживает» тебя из собственного дома. И дело тут не в трендах, а в банальной непрактичности, которая вскрывается через неделю, пишут авторы канала «REMPLANNER — ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА».

Самая частая беда — габариты. Огромный диван в маленькой комнате просто перекрывает кислород. Вместо уюта получаешь тесноту, мебель начинает буквально нависать над тобой. Работает это и в обратную сторону: когда вещи подобраны по размеру или имеют легкие ножки, в комнате сразу становится легче дышать.

Еще бывает, что мебель живет своей жизнью. В магазине шкаф или стол смотрелись шикарно, а дома выглядят как случайные гости. Взгляд постоянно спотыкается о такие «чужеродные» предметы, и ощущение целостности рассыпается в хаос.

Хуже всего, когда интерьер конфликтует с вашими привычками. Можно купить безумно красивый комод, но если за ним невозможно ухаживать или он мешает нормально ходить по комнате, радость быстро сменится раздражением. Дискомфорт копится каплями, пока дом не перестает быть местом силы.

С комфортом та же история. Кресло может быть верхом дизайнерского искусства, но если на нем болит спина, то это просто дорогой пылесборник, который занимает место. То же самое с функционалом: шкаф, в который ничего не лезет, или стол, за которым затекает шея, — это не мебель, а одно сплошное недоразумение.

В общем, уют — это не выставка достижений мебельной фабрики. Это история, в которой вещи дружат друг с другом, подходят вашей квартире и не мешают вам жить.

