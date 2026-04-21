Кинолог рассказал, чем опасны открытые окна для собак

Открыть окно, чтобы проветрить помещение, — нормальное желание в теплое время года. Однако важно помнить, что открытые окна опасны для собак, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Даже если у вас стоит москитная сетка, она предназначена для комаров. На вес собаки она не рассчитана. Когда пес упирается в нее лапами или бросается на пролетающую птицу, сетка вылетает за долю секунды. Еще одна опасность заключается в том, что питомцы не умеют понимать, что такое высота, — отметил эксперт.

По словам специалиста, животные плохо ориентируются в вертикальном мире, они не понимают разницу между первым этажом и пятнадцатым, передает РИАМО.

Голубев напомнил, что питомцы в первую очередь действуют из инстинктов. Когда у них появляется цель, они перестают чувствовать страх. Например, собака может встать лапами на стекло или москитную сетку, чтобы рассмотреть интересующий ее объект.

Единственный способ защитить домашнее животное — металлическая сетка. Конструкция крепится с помощью шурупов к раме. Помимо этого, Голубев посоветовал купить оконные ограничители. Они не дают открыть створку шире десяти сантиметров.

Однако, по словам кинолога, самый лучший способ — закрывать комнату, в которой открыто окно.

Благодаря проекту «Моспитомец х Четвероногий друг»11 собак и кошек обрели хозяев. На мероприятии было более 200 кошек и собак.