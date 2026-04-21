Кинолог предупредил о том, какие ягоды опасны для собак

Виноград и изюм токсичны для собак и могут представлять угрозу их жизни, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Эти продукты могут привести к острой почечной недостаточности, которая без своевременного лечения часто заканчивается смертью. Долгое время яд, воздействующий на организм, был не известен. Самые актуальные исследования показывают, что, скорее всего, всё дело в винной кислоте», — поделился он.

Симптомы отравления включают рвоту, диарею, вялость, отказ от еды и снижение мочеиспускания, продолжил эксперт.

«Смертельно опасными могут стать даже несколько ягод, особенно если речь о маленькой собачке. Сложность заключается также в том, что специфического антидота нет. Основная стратегия ветеринарной помощи основана на максимально быстром выведении яда из организма и довольно агрессивной поддерживающей терапии, чтобы защитить почки», — отметил он.

И лечение будет эффективным, если оно начато своевременно, добавил Голубев.

«Именно поэтому нельзя медлить. Если питомец съел виноград или изюм, не дожидаемся первых симптомов и не надеемся, что всё обойдется. Сразу же обращаемся в ветеринарную клинику», — подытожил он.

