12 съедобных культур, которые вырастут на темной стороне огорода

Северная сторона дома, полоска земли вдоль глухого забора, приствольные круги старой яблони — эти участки у большинства садоводов-огородников обычно пустуют. Солнца там мало, поэтому многие думают, что не приживется ни одно растение. Но зря.

Тень — не приговор для вашего огорода. Многие овощи, корнеплоды и пряные травы становятся даже вкуснее и нежнее, чем на открытом солнце. Вот список того, что можно посадить в тени и получить прекрасный урожай.

Ревень

Могучий многолетник, который растет на одном месте до 15 лет. Его красные или зеленые черешки — первая весенняя сладость после зимы. Из ревеня варят компоты, варенье, делают начинку для пирогов. Растению все равно, сколько вокруг солнца. В тени черешки вырастают немного тоньше, зато намного нежнее и сочнее. Ревень любит влажную плодородную почву и полутень. Растение совершенно неприхотливое, не требует какого-то особенного к себе отношения. И не обрывайте все черешки за раз, оставляйте хотя бы половину для восстановления куста.

Хрен

Это растение не убивает ни тень, ни засуха, ни бедная почва. Хрен расползается как сорняк, и его приходится ограничивать, вкапывая шифер или бордюрную ленту. Но он того стоит. Листья хрена незаменимы при засолке огурцов, капустки и помидоров. Корень идет на знаменитую хреновую закуску к холодцу и заливному. Сажайте хрен в самом дальнем углу, куда не попадает солнце. Чем тенистее, тем нежнее и слаще становится корень. На солнце он грубеет и звереет.

Щавель

Первая зелень для зеленых щей. Щавель просыпается, едва сходит снег, и дает урожай до середины лета. На солнце он быстро становится грубым и стрелкуется, выбрасывая цветоносы. В тени эта проблема исчезает. Листья остаются мягкими, нежными и кисловатыми гораздо дольше. Сеять щавель можно под деревьями или вдоль северной стены. Ему нужна влажная почва и хотя бы пара часов рассеянного света в день. Весной подкормите азотным удобрением, и он отрастет заново после каждой срезки.

Салатная зелень

Листовой салат, шпинат, мангольд, кресс-салат — все они не любят палящего солнца. На открытых грядках листья быстро грубеют, желтеют и уходят в стрелку. В полутени или рассеянной тени деревьев зелень получается сочной, хрустящей и долго остается товарной. Особенно хорош шпинат: в тени он не накапливает щавелевую кислоту. Сейте салатные культуры в несколько сроков, каждые 2-3 недели, чтобы иметь свежую зелень все лето. Единственное требование — регулярный полив. При недостатке влаги листья мельчают и горчат.

Пряные травы

Мята, мелисса, душица, чабрец, эстрагон, кервель, любисток — эти травы пришли к нам из лесов, поэтому тень для них естественная среда обитания. На солнце они быстрее накапливают эфирные масла, но становятся жесткими. В тени листва остается мягкой и ароматной, хотя чуть менее интенсивной по запаху. Мяту и мелиссу лучше сажать в отдельных контейнерах или ограничить корневища, поскольку они расползаются агрессивно. Чабрец и душица хороши для тенистых альпийских горок. Все эти травы можно сушить на зиму или замораживать.

Многолетние луки

Лук-батун, шнитт-лук, слизун, черемша — эти ребята отрастают ранней весной и дают зелень до заморозков. Они не боятся тени, потому что в природе растут под пологом леса. На солнце их перья грубеют и быстрее желтеют. В тени лук остается сочным и нежным. Шнитт-лук к тому же цветет красивыми сиреневыми шапками, которые можно есть (на вкус они сладковатые). Черемша, или медвежий лук, вообще не выносит открытого солнца. Сажайте ее только в глубокую тень, под деревья или с северной стороны построек.

Свекла столовая

Свекла — настоящий борец, который вытягивается даже в полутень. На солнце она наращивает огромные корнеплоды, но часто становится волокнистой. В тени свекла не вырастает гигантской, зато мякоть у нее нежная, сладкая и без колец. Сажайте ее там, где солнце бывает хотя бы 3-4 часа в день. Для улучшения сладости раз в месяц поливайте раствором борной кислоты (1 ч. л. на ведро воды). Свекла любит рыхлую почву, поэтому регулярно рыхлите междурядья. Убирайте корнеплоды, когда они достигнут размера теннисного мяча, переросшие в тени становятся деревянными.

Редис

Редис на солнце часто уходит в стрелку, не успев сформировать корнеплод. В полутени или рассеянной тени деревьев он растет медленнее, зато получается округлым, сочным и без пустот внутри. Особенно это касается летних посевов: июньский редис на солнце практически не удается. Сейте редис под яблонями или вдоль забора с восточной стороны. Поливайте регулярно, иначе корнеплоды станут горькими. Сорта выбирайте теневыносливые: Дунганский, Красный великан, Злата.

Листовая капуста

Пак-чой, кудрявая капуста кале, мизуна, пекинская капуста — все они предназначены для прохлады и рассеянного света. На открытом солнце листовая капуста быстро грубеет и выбрасывает цветонос. В полутени она наращивает нежную сочную массу и дольше остается на грядке без стрелкования. Срезайте листья постепенно, начиная с внешних, тогда растение будет отрастать заново. Поливайте под корень, не допуская пересыхания. Кале особенно хороша в тени, ее кудрявые листья становятся мягче и слаще.

Бобовые

Горох и фасоль кустовых сортов можно сажать в легкой полутени. На солнце бобы быстро созревают, но часто становятся жесткими. В тени они наливаются дольше, зато зерна получаются нежными и сладкими. Особенно хороша спаржевая фасоль: ее лопатки в тени остаются мягкими и не волокнистыми. Обеспечьте бобовым опору и регулярный полив. В затенении они больше подвержены мучнистой росе, поэтому сажайте их не слишком густо, чтобы проветривались.

Кабачки

В южных регионах кабачки специально сажают в полутень, чтобы плоды не пеклись на солнце. В средней полосе этот прием тоже работает. Кабачок — растение мощное, с огромными листьями, которые сами себя затеняют. При недостатке света он не вытягивается, а просто формирует меньше завязей, но сами кабачки вырастают более нежными, с тонкой кожицей, которую не нужно срезать. Сажайте их там, где солнце бывает хотя бы половину дня. Поливайте под корень, не моча листья, чтобы избежать мучнистой росы.

Корневой сельдерей и пастернак

Корнеплоды растут медленно и не любят жару. В тени у них есть шанс нарастить массу без стресса. Корневой сельдерей в полутени получается более ароматным и ровным, без пустот внутри. Пастернак слаще и нежнее. Единственное условие — почва должна быть рыхлой и глубоко обработанной. Сельдерей требует частых поливов, пастернак более засухоустойчив. Убирайте их поздней осенью, после первых заморозков, тогда корнеплоды накопят максимум сахаров.