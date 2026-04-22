Как сэкономить при вакцинировании животных

Владимир Уражевский раскрыл НСН, что отечественная вакцина стоит в два раза дешевле импортной и доказала свою эффективность, а также напомнил, какие лекарства для животных нельзя покупать онлайн.

© Freepik

Прививая животных в клинике, лучше выбирать отечественную вакцину и не вестись на ветеринаров, пытающихся "впарить" дорогую импортную. Об этом НСН рассказал кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Средняя стоимость приема ветеринара и вакцинации животных за год выросла на треть, пишут «Известия». Так, в январе — марте 2026-го прием врача в среднем стоил 857 рублей, а вакцинация — 2022 рублей. На фоне роста цен средний чек в клиниках достиг 3913 рублей, тогда как число обращений сократилось на 1%. Уражевский раскрыл, что многое зависит от того, импортная вакцина или отечественная.

«Стоимость услуг подросла, но незначительно. В целом рынок стабильный. Стоимость отечественной вакцины, как, например, "Мультикан", выросла совсем незначительно. Они идут по доступной цене. Что касается собак, то им надо обязательно делать вакцину против чумы, гепатита, аденовируса, коронавируса, так как заболевания могут передаваться человеку и нести смертельную опасность. Я рекомендую ставить отечественную вакцину. Но многие ветеринарные врачи вводят заблуждение, предлагая импортную вакцину по завышенной цене, в том числе которая ввезена нелегально. Мало того, что мы не знаем, какие там штаммы, потому что заболевания могут отличаться, мы еще не знаем, насколько хорошо держат титры того же бешенства. Там стоимость может доходить и до 7-10 тысяч вместе с услугой», — рассказал он.

Также Уражевский напомнил, что вакцины и лекарства нельзя покупать на маркетплейсах, а вот кое-что все-таки можно.

«На маркетплейсе нельзя заказывать вакцину, потому что мы не знаем, как ее довезут. Что-то для десен, зубов, игрушки покупать на маркетплейсах можно. Но мы не можем покупать там ветеринарные препараты, которые могут повлиять на жизнь и могут быть просто опасны. Что касается вакцинирования, то должна быть печать, которую ставит врач, заводчик не должен ставить. Поэтому ставить вакцину должны ветеринарные врачи», — подытожил он.

Ранее Шеляков раскрыл НСН, что весной в России наблюдается локальный дефицит вакцин для животных, так как владельцы не хотят переходить на новые варианты, но серьезные перебои с поставками случаются редко.