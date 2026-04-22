Какие ошибки в ремонте санузла могут обернуться колоссальными тратами

Ремонт санузла — один из самых затратных этапов обустройства квартиры. Кажется, что учтены все мелочи: и плитка выбрана дизайнерская, и сантехника дорогая, и свет продуман. Но есть подводные камни, о которых вы узнаете только после того, как все уже сделано.

© Freepik

И тогда исправление ошибок бьет по бюджету, а иногда и вовсе требует переделки. Дизайнер, наставник и участник престижных международных выставок Ксения Серебренникова поделилась с WomanHit самыми важными просчетами в ремонте ванной комнаты, которые обходятся слишком дорого, и дала советы, как их не допустить.

1. «Неправильный» дверной проем

Самая частая и обидная ситуация возникает, когда ремонт уже закончен, осталось только занести стиральную машину. Но она не пролезает в дверной проем. Вы замерили технику и проем сделали ровно таким же по ширине, а зазор для маневра не оставили.

«Если стиральная машинка 60 см, а дверной проем вы делаете 60 см, она не войдет. Придется вызывать специалистов, которые разберут проем, поставят машинку, а потом соберут обратно», — предупреждает эксперт.

Заранее закладывайте дверной проем шире, хотя бы на 5-10 см. Или покупайте более узкую стиралку. И обязательно делайте дизайн-проект. На нем все размеры видны наглядно.

2. Экономия на гидроизоляции и непродуманная планировка

Многие забывают про гидроизоляцию или экономят на ней, считая ее лишней. А потом платят в два раза больше.

«Если у вас не будет гидроизоляции, то это чревато протечками, грибком, испорченным ремонтом. Экономить на этом нельзя», — подчеркивает дизайнер.

Еще одна дорогостоящая ошибка — непродуманное расположение коммуникаций. Например, бойлер, подключенный кустарным способом, может стать причиной серьезной аварии.

«Если забыли про бойлер или неправильно его подключили, может случиться взрыв. Придется ломать сантехнику. Работать нужно только с профессионалами», — предупреждает специалист.

Также заранее продумайте место для коллекторного узла (счетчики, вентили). Его лучше расположить над унитазом или в другом скрытом, но доступном месте.

3. Подиум «для красоты»

Подиумы в ванной сейчас на пике моды. Но если нет технической необходимости (например, спрятать трубы или выровнять пол), то лучше от них отказаться.

«Подиум бывает вынужденный, когда под ним проходит канализация. Но если есть возможность не ставить подиум, лучше этого не делать. Вам будет неудобно, это очень неудобно. И не стоит делать подиум просто для красоты», — советует эксперт.

А еще в холодных санузлах лучше сразу смонтировать теплый пол. Его отсутствие — не фатальная ошибка, но вы просто лишите себя комфорта.

4. Неподходящие материалы для влажной зоны

Ванная — помещение с постоянно высокой влажностью. Использовать здесь обычные обои, краску или штукатурку без специальной обработки, значит обречь себя на повторный ремонт через год.

«Если наклеите обои, все отойдет, нужно будет заново делать ремонт. Декоративная штукатурка, микроцемент работают, но только если сделаны по специальной технологии», — объясняет дизайнер.

Душевая зона тоже требует особого внимания.

«Если вам предлагают мозаику в душевой — значит, не могут нарезать и уложить плитку правильно под нужным уклоном. Правильный уклон — зона ответственности строителей. Если его не сделать, вода будет вытекать в сухую зону», — предупреждает эксперт.

И еще один важный момент — полки в душевой зоне. Стеклянные полки выглядят красиво, но быстро покрываются известковым налетом и выглядят неухоженно.

«Полки из стекла — большая ошибка. Все будет в налете, придется постоянно отмывать их. Лучше сделать полки из керамогранита», — советует Серебренникова.

5. Непродуманный свет, розетки и вентиляция

«Если освещение непродуманное и вы краситесь в ванной, будет совершенно неудобно. Нужно брать нейтральное освещение — 4000-4500 кельвинов. И обязательно продумать ночную вечернюю подсветку», — рекомендует дизайнер.

Розетки тоже должны быть продуманы заранее: для фена, бойлера, стиральной машины, электробритвы. И они обязательно должны быть влагозащищенными. Также не стоит объединять свет и вентиляцию на один выключатель. Это попросту неудобно. А саму вентиляцию нужно обязательно установить принудительную, иначе плесени не избежать.

И напоследок об эргономике. Убедитесь, что унитаз не стоит на проходе, раковина удобной высоты, а полки под косметику находятся под рукой.

Как видите, ремонт ванной — не та сфера, где стоит экономить на проектировании. Одна непродуманная мелочь может перечеркнуть все усилия и вылиться в круглую сумму на переделку. Сохраните этот список ошибок и проверяйте себя на каждом этапе: от замера дверного проема до выбора плитки в душевой. И тогда ваш санузел будет радовать не только красотой, но и удобством долгие годы.