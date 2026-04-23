Эксперт напомнил о необходимости чистить кондиционеры

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на канале НТВ Сергей Малоземов предупредил, что весной кондиционеры могут работать плохо и выходить из строя из-за загрязнения. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

По словам эксперта, перед возобновлением эксплуатации кондиционер нужно обязательно тщательно почистить. За зиму в нем скапливается много пыли, бактерий и плесени.

«Это может быть чревато достаточно серьезными проблемами со здоровьем, потому что самое опасное, что может дать нам кондиционер, это - болезнь легионеров. Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера. Кроме них там может быть кроме них еще и плесень. А людям с ослабленным иммунитетом совершенно не нужно дышать плесенью», - говорит Малоземов.

Очистить кондиционер можно самостоятельно. Верхний кожух устройства очень легко поднимается, затем извлекаются фильтры, которые просто промываются под краном. Но еще лучше приглашать специалиста один раз в сезон. Сейчас, по мнению Сергея Малоземова, для этого самое время.