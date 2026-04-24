Японские ученые нашли способ лечить кошек от хронической болезни

Ученые японского медицинско-исследовательского института AIM создали новый ветеринарный препарат для лечения хронической почечной недостаточности у кошек. Об этом сообщает NHK.

По информации журналистов, ученые уже подали заявку в регулирующие органы на одобрение производства и выпуска лекарства.

Препарат создан на основе белка AIM — ингибитора апоптоза макрофагов, который несколько лет назад обнаружил в крови человека глава института Тору Миядзаки. Этот белок помогает очищать организм от токсинов. Он присутствует и у кошек, но у них работает хуже, что в итоге приводит к хронической болезни почек. Клинические испытания показали, что введение препарата кошкам с уже развившимся заболеванием позволяет стабилизировать показатели функции почек и значительно повышает выживаемость через шесть месяцев после начала лечения.

Хроническая болезнь почек часто встречается у стареющих кошек. Она вызывает потерю аппетита, а на поздних стадиях — неврологические расстройства. До сих пор эффективного лечения этого заболевания не существовало. Тору Миядзаки выразил надежду, что новый препарат позволит решить проблему страданий кошек, утративших способность есть и двигаться из-за болезни почек, и облегчить переживания их владельцев.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что домашним кошкам для здоровья нужна когтеточка, поскольку она помогает предотвратить ломкость когтей, воспаления и проблемы с суставами. По его словам, без нее когти питомца могут ломаться или врастать, что вызывает боль, нарушения походки, заболевания суставов и позвоночника. Ветврач отметил, что многие животные самостоятельно находят места для стачивания когтей, которые не всегда устраивают хозяев.

Ранее ветврач объяснила, почему кошка топчет вас лапами и что это значит.