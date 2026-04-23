Помогает ли «таблетка в лунку» защитить томаты от болезней

Метод с аспирином и кофейной гущей давно гуляет по дачным разговорам. Смысл простой: при посадке в лунку добавляют щепоть сухой гущи и измельченную таблетку, надеясь, что кусты будут расти крепче и меньше болеть.

Логика в этом, в общем-то, есть. Аспирин при растворении дает вещества, похожие на те, что растения сами вырабатывают при стрессе. Проще говоря, им как бы дают сигнал «соберись», и они активнее включают защиту. Кофейная гуща — тоже не мусор, а вполне себе подкормка: понемногу отдает питание и делает землю рыхлее, отмечает автор Дзен-канала «Твоя дача».

Если не переборщить, эффект бывает заметный. Кусты растут бодрее, корни развиваются лучше, сами растения выглядят покрепче. Земля дольше держит влагу — поливать приходится реже, что тоже плюс.

Но тут важно не обольщаться. Это не волшебная палочка и уж точно не панацея от фитофторы. Болезни появляются из-за кучи факторов — сырости, перепадов температуры, тесной посадки. И никакая «таблетка в лунку» сама по себе это не решит.

Есть и обратная сторона. Свежая гуща — прямой путь к плесени и закисанию почвы. Если сыпануть от души, можно только хуже сделать. С аспирином та же история: перебор — и растения получают стресс, начинают тормозить в росте.

Так что подход простой: без фанатизма. Этот способ может немного помочь, поддержать растения, но основа — это нормальный уход. Полив, проветривание, расстояние между кустами — вот где все решается.

