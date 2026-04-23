Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину

Сон кошки мордочкой к хозяину говорит о любви и доверии питомца, об этом пишет news.ru. По словам зоологов, запах человека успокаивает питомца и вызывает у него чувство безопасности.

Домашний любимец нередко стремится прижаться или потереться о лицо, чтобы смешать свой запах с человеческим. Таким образом животное отмечает хозяина как члена своего прайда.

Ранее ветеринары предупредили, что кошке может не понравится, если кто-то попытается их погладить или поцеловать. Агрессию у собак могут вызвать сильные ароматы, такие как алкоголь, лаки и парфюмерия.