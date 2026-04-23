Инженер объяснил, как не должна пахнуть вода из-под крана

Обычно чистая вода не имеет запаха, однако не всегда при его наличии стоит бить тревогу. Например, в некоторых случаях речной запах или запах хлорки у водопроводной воды может быть вариантом нормы, опасность представляют только интенсивные, ранее несвойственные воде запахи, например бензина, растворителя, об этом «Газете.Ru» рассказал инженер, начальник управления технической политики и автоматизации ГК «Росводоканал» Илья Чучалин.

«Запах считается одним из наиболее сложных загрязнений сразу по нескольким причинам. Во-первых, далеко не всегда удается установить, какое вещество вызывает тот или иной аромат, а потом найти способ избавиться от него. К тому же запах способен меняться в то время, пока вода поступает по трубопроводу до крана потребителя. Это не говорит о вторичном загрязнении, просто запахи трансформируются со временем. Во-вторых, запах воды — характеристика, которая обнаруживается органами чувств. Для целей контроля специалисты определяют его в строго оговоренных условиях, а интенсивность измеряют в баллах. Но в реальной жизни все потребители разные: одни более чувствительны и реагируют на запахи, на которые окружающие вообще не обращают внимание», — заметил специалист.

По словам инженера, у химически чистой воды нет запаха. Но в естественных условиях такого не бывает: в ней всегда есть посторонние растворенные вещества, поэтому аромат сам по себе — вариант нормы.

«Существует ГОСТ Р 57164-2016, по которому интенсивность запаха питьевой водопроводной воды не должна быть выше 2 баллов. В этом случае он беспокоит только людей с повышенной чувствительностью. Все запахи делятся на две категории: естественного и искусственного происхождения. Последние появляются из-за реагентов, которые добавляют в воду на станции, из-за материалов труб и других подобных факторов. Поэтому если изначально на водоканале берут воду с реки, то можно почувствовать характерные «речные» нотки. А вода из скважины может слегка отдавать железом. Самое главное, чтобы эти ощущения не были слишком сильными. Поэтому опасность представляют только интенсивные, ранее несвойственные воде запахи, например бензина, растворителя», — заметил специалист.

Некоторые жалуются, что вода из крана «пахнет хлоркой», однако, по словам Чучалина, это не опасно.