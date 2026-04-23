Инженер объяснил, как не должна пахнуть вода из-под крана

Инженер «Росводоканала» Чучалин: запах хлорки у водопроводной воды считается нормой
Обычно чистая вода не имеет запаха, однако не всегда при его наличии стоит бить тревогу. Например, в некоторых случаях речной запах или запах хлорки у водопроводной воды может быть вариантом нормы, опасность представляют только интенсивные, ранее несвойственные воде запахи, например бензина, растворителя, об этом «Газете.Ru» рассказал инженер, начальник управления технической политики и автоматизации ГК «Росводоканал» Илья Чучалин.
«Запах считается одним из наиболее сложных загрязнений сразу по нескольким причинам. Во-первых, далеко не всегда удается установить, какое вещество вызывает тот или иной аромат, а потом найти способ избавиться от него. К тому же запах способен меняться в то время, пока вода поступает по трубопроводу до крана потребителя. Это не говорит о вторичном загрязнении, просто запахи трансформируются со временем. Во-вторых, запах воды — характеристика, которая обнаруживается органами чувств. Для целей контроля специалисты определяют его в строго оговоренных условиях, а интенсивность измеряют в баллах. Но в реальной жизни все потребители разные: одни более чувствительны и реагируют на запахи, на которые окружающие вообще не обращают внимание», — заметил специалист.
По словам инженера, у химически чистой воды нет запаха. Но в естественных условиях такого не бывает: в ней всегда есть посторонние растворенные вещества, поэтому аромат сам по себе — вариант нормы.
«Существует ГОСТ Р 57164-2016, по которому интенсивность запаха питьевой водопроводной воды не должна быть выше 2 баллов. В этом случае он беспокоит только людей с повышенной чувствительностью. Все запахи делятся на две категории: естественного и искусственного происхождения. Последние появляются из-за реагентов, которые добавляют в воду на станции, из-за материалов труб и других подобных факторов. Поэтому если изначально на водоканале берут воду с реки, то можно почувствовать характерные «речные» нотки. А вода из скважины может слегка отдавать железом. Самое главное, чтобы эти ощущения не были слишком сильными. Поэтому опасность представляют только интенсивные, ранее несвойственные воде запахи, например бензина, растворителя», — заметил специалист.
Некоторые жалуются, что вода из крана «пахнет хлоркой», однако, по словам Чучалина, это не опасно.
«Чтобы избавиться от вредных микроорганизмов, на станциях для обеззараживания используют соединения хлора. Они действительно способны давать дополнительный запах, но их концентрация соответствует нормам СанПиН и безопасна для человека. Можно привести пример, как водоканалы борются с посторонними ароматами. При весеннем половодье или сильной жаре от речной воды может исходить отчетливый запах рыбы. Специалисты на станциях применяют сорбционный уголь. Он поглощает посторонние вещества. Рыбный аромат пропадает, но чувствительные люди могут ощутить «запах пыли». Далее вода поступает по трубопроводам, и под воздействием связанного хлора появляется другой запах — тот самый «как из бассейна». Получается, на станции его не было, а в кране потребителя он есть», — заключил Чучалин.