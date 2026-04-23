Агроном перечислил основные ошибки новичков при выращивании рассады

Одним из ключевых этапов получения хорошего урожая является правильное выращивание рассады, заявил агроном, технический консультант «Гродан» Алексей Куренин. Основные ошибки новичков в садоводстве он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Первой ошибкой агроном назвал неверную подготовку семян. По его словам, очень часто начинающие садоводы пропускают этот этап, однако замачивание посадочного материала способствует смягчению оболочки и ускоряет прорастание.

Еще одна частая ошибка — ранний или поздний посев семян, продолжил Куренин.

«Ответственно отнесетесь к выбору времени посева. Учитывайте такую характеристику выращиваемых культур, как требование к длине дня. Высеянные слишком рано растения испытывают недостаток тепла и света, а слишком поздно — не успевают до конца развиться. В обоих случаях растения сложнее и дольше адаптируются к окружающей среде, и даже могут погибнуть», — пояснил специалист.

Также Куренин рекомендовал избегать чрезмерного полива при выращивании рассады. В переувлажненной почве корни испытывают недостаток кислорода и отсутствие стимула к развитию мощной корневой системы. Основным правилом является то, что между поливами грунт или субстрат должен немного подсыхать.

К другим распространенным ошибкам новичков агроном отнес нарушение температурного режима и недостаток освещения, перенос рассады в грунт без постепенного привыкания к новым условиям и отсутствие подкормки.

