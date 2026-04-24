Весна для дачников — самая горячая пора. Именно в это время садовый участок необходимо подготовить к теплому сезону. О том, какие работы необходимо провести, как выбрать саженцы и семена, удобрения и качественный садовый инвентарь, рассказали агрономы ГБУ «Озеленение» Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и эксперты столичного портала потребителя.

Что делать начинающему садоводу

Тем, кто только делает первые шаги в садоводстве, специалисты ГБУ «Озеленение» советуют не браться за все сразу.

«Для начала нужно изучить свой участок. Необходимо узнать, как глубоко проходят грунтовые воды, в чем особенности рельефа территории, а также определить состав и тип почвы — это необходимо, чтобы получить хороший урожай и красивый сад. За такими работами лучше обратиться в специализированные организации», — рассказали в ГБУ «Озеленение».

Например, если грунтовые воды проходят слишком близко (менее 1,5 метра от поверхности земли), то лучше отказаться от высадки плодовых деревьев в этом месте. Иначе, чтобы деревья прижились, придется провести трудоемкую работу по осушению участка.

Еще один совет — завести дневник садовода. Так вы будете знать, что и когда вы посадили. Например, в такой дневник удобно вкладывать этикетки семян. Учет поможет упорядочить действия и систематизировать работы по уходу за растениями.

Какие работы провести в саду

В конце марта — начале апреля хорошо проводить санитарную и формирующую обрезку деревьев. Весенняя обрезка стимулирует рост и помогает поддерживать гармоничную здоровую крону. Заниматься этим необходимо до начала сокодвижения.

Следующий этап — уборка территории. Начать стоит с поломанных веток и крупногабаритного мусора, чтобы ничто не мешало проведению других работ. После этого лучше убрать прошлогоднюю листву, очистить стволы деревьев от мха и лишайников, а также навести порядок в теплицах.

В апреле нужно устроить первую профилактическую обработку сада от болезней и вредителей. Делать это можно при температуре от плюс восьми до плюс 12 градусов, но обязательно до того, как распустятся почки.

Агрономы советуют проводить обработку сада поэтапно:

опрыскать деревья и кустарники железо- и медьсодержащими препаратами (железный купорос, медный купорос);

через три-четыре недели повторить обработку более слабым раствором;

удобрить грунт мочевиной (высокое содержание азота способствует росту саженцев);

повторно удобрить почву, когда распустятся листья.

Как выбрать семена

Семена лучше всего покупать в специализированных магазинах и садовых центрах, где есть селекционные сорта.

Обратите внимание на срок годности: если он истек или подходит к концу, то получить хороший урожай будет почти невозможно. Срок годности семян зависит от их качества, условий хранения, а также вида растения. Важен и год урожая. Если он не указан, то лучше отказаться от покупки: неизвестно, сколько семена могли лежать до фасовки.

Как подготовить грядки

Перед тем как высадить рассаду на грядках, как открытых, так и тепличных, необходимо провести следующие работы:

продезинфицируйте землю гашеной известью, медным купоросом или специализированными препаратами: они избавят урожай от болезней и вредителей;

снимите 7–10 сантиметров верхнего слоя земли и подсыпьте свежий грунт;

удобрите грядки золой и биопрепаратами с учетом типа грунта. При повышенной кислотности подойдет известка или яичная скорлупа, для песчаной почвы — перегной весной, навоз осенью, для глинистой почвы — опилки, песок или мочевина;

хорошо перекопайте почву;

высаживайте овощную рассаду во второй половине мая.

Как купить качественные товары для дачи

Чтобы предстоящий загородный отдых был максимально комфортным, а урожай — богатым, важно приобрести качественные товары для дачи. Прежде чем отправится за семенами, удобрениями, садовым инвентарем, а также предметами интерьера или бытовой техникой, стоит ознакомиться с материалами, собранными в тематическом разделе столичного портала потребителя «Розничная торговля».

Эксперты советуют перед покупкой:

получить у продавца полную информацию о товаре: производителя, состав, условия использования. О том, как это сделать, — здесь;

изучить маркировку товара — она подтверждает законность и качество продукции, например семян. Об этом, а также о системе цифровой маркировки «Честный знак» рассказывается в материале;

ознакомиться с особенностями покупок через маркетплейсы. Сделать это можно, прочитав материалы в разделе «Дистанционная торговля».

Как вернуть товар

Могут возникнуть ситуации, когда уже после оплаты выясняется, что покупка не подходит или в ней обнаружены недостатки.

Обменять или вернуть непродовольственный товар надлежащего качества, например садовый инвентарь, можно в течение 14 дней с момента покупки. Важно, чтобы он сохранял товарный вид и потребительские свойства.

Если же качество товара не устраивает, покупатель имеет право вернуть его, заменить или потребовать ремонт. Это касается покупок как в офлайн-, так и онлайн-магазинах или на маркетплейсах. Узнать, кому следует предъявлять претензии, а также какую ответственность несет владелец агрегатора, а какую — продавец, можно в этом материале.

Стоит учитывать нюансы возврата товара при покупке акционных товаров или оплате бонусными баллами. Так, эксперты обращают внимание на то, что возврат списанных за покупку бонусных баллов при расторжении договора купли-продажи остается на усмотрение самого продавца.

Если вы покупаете растения для высадки на своем дачном участке, продавец должен предоставить информацию о его видовом названии, а также об особенностях содержания и разведения в любом документе об оплате товара (кассовый, электронный или товарный чек).

Если же вам такую информацию не сообщили, вы вправе по своему выбору потребовать:

замены растения;

уменьшения покупной цены;

возврата денег в случае отказа от товара.

Важно помнить, что вернуть продавцу купленное растение надлежащего качества, но которое не подошло по каким-то параметрам, например размеру или сорту, нельзя.

Что делать, если возникла спорная ситуация

Узнать, как действовать, если потребителя не устроило качество товаров или услуг, помогут материалы раздела «Правовая информация». Здесь можно найти пошаговые инструкции:

как урегулировать спор в досудебном порядке;

как составить претензию;

как составить исковое заявление, если придется отстаивать свои интересы в суде.

Кроме того, составить план действий в спорной ситуации поможет сервис «Электронный помощник». С ним просто подобрать соответствующий шаблон для претензии продавцу или искового заявления в суд.

Что такое столичный портал потребителя

Столичный портал потребителя помогает москвичам находить проверенную информацию, связанную с защитой прав потребителей. Он был создан в 2022 году Правительством Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве. На ресурсе размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Помимо практических рекомендаций экспертов, в публикациях также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для защиты прав потребителей.

