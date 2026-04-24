Названы способы выведения более мощных ростков рассады

Чтобы рассада не вытягивалась, не была тонкой, бледной и длинной, нужно создать ей условия, приближенные к естественным весенним. Есть шесть способов не дать рассаде вытянуться: изменить освещение, температурный режим, полив и подкормку, а также своевременно пикировать рассаду, заглублять растение или досыпать грунт, а также проветривать ее, рассказала «Газете.Ru» агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

«Первое — освещение. Это — самый важный фактор. Сразу после появления всходов обеспечьте 12–16 часов света. Используйте фитолампы (или обычные люминесцентные/светодиодные холодного спектра). Расстояние до лампы тоже важно: 5–10 см для теплолюбивых, 10–15 см для остальных. Есть лайфхак: поставьте вокруг рассады фольгу, зеркала или белый картон — это увеличит освещение на 30–50% без дополнительных ламп», — заметила специалист.

Температурный режим тоже важен. По словам специалиста, важно немедленно снизить температуру после всхода на 5–7°С. В жаре (+25°С и выше) рассада неизбежно тянется, даже при хорошем свете.

«Регулировка полива и подкормок тоже важна, но про нее забывают. Полив нужен только когда земляной ком полностью просохнет. Избыток влаги усиливает рост стебля в ущерб корням. Не перекармливайте азотными удобрениями — они вызывают жирование и вытягивание. Первую подкормку дают только после появления настоящих листьев, с упором на фосфор и калий», — отметила специалист.

Также важно своевременно пикировать рассаду: если сеянцы слишком густо взошли, их нужно распикировать (рассадить) при появлении 1–2 настоящих листьев. В тесноте они конкурируют за свет и вытягиваются.