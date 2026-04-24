Почему собака обнюхивает человека, когда он возвращается домой

Многие хозяева замечают, что собака не только радостно встречает их у порога, но и старательно обнюхивает. Такое поведение считается не капризом, а полноценным способом получения информации. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Газета.Ru

По его словам, обнюхивание для собаки — это аналог человеческого «как дела?».

«Если питомец стремится вас обнюхать, не мешайте ему: так он проявляет не только интерес, но и заботу. Значит, вы ему небезразличны», — сказал специалист.

Он обратил внимание, что в дикой природе сородичи при встрече первым делом обнюхивают друг друга. На улице собаки также делают это, знакомясь или приветствуя себе подобных. С человеком происходит то же самое, объяснил кинолог.

Эксперт призвал не наделять питомцев человеческими качествами. Например, когда пес отворачивается, это не стыд или чувство вины, а способ снизить напряжение: «я не смотрю на тебя — значит, не хочу ссориться». Если собака смотрит в сторону, показывая белки глаз, она также избегает прямого взгляда, но пытается контролировать ситуацию.