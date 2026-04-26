Как по мордочке понять, кот перед вами или кошка

Определить пол кошки «на глаз», глядя только в мордочку — задача со звездочкой. Это не математика, а скорее игра в угадайку по косвенным признакам. Стопроцентную гарантию даст только заглядывание под хвост, но если животное взрослое, внешность может многое подсказать, пишут авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

Все дело в гормонах. Тестостерон делает из котов настоящих «мачо»: у них более массивная, тяжелая голова, широкий лоб и мощная нижняя челюсть. Кошки на их фоне выглядят изящнее — черты лица у них мягче, линии плавнее, а общий вид аккуратнее.

Самый заметный маркер у взрослых котов — это щеки. Они становятся плотными и круглыми не только из-за мышц, но и из-за специфических жировых отложений. Из-за этого морда кажется широкой и суровой. У кошек же щечки выражены редко, поэтому их «лица» обычно выглядят более вытянутыми и узкими.

Даже усы могут стать подсказкой. У котов они часто выглядят внушительнее и гуще просто потому, что должны пропорционально смотреться на крупной голове. Хотя у кошек вибриссы бывают не менее роскошными — тут все сильно зависит от породы.

Правда, есть нюансы, которые могут сбить с толку:

Котята — это «чистый лист», до полового созревания их мордочки практически идентичны. У мейн-кунов или британцев и самки бывают весьма брутальными, так что гендерные различия там часто стираются. То же самое касается персов и шотландцев. Если кота кастрировали совсем маленьким, его морда может так и остаться по-детски мягкой, без тех самых «мужских» черт.

В итоге, глядя на мордочку, можно лишь поймать намек. Генетика, питание и образ жизни каждого зверя индивидуальны, так что внешность — это лишь повод для предположения, а не окончательный вердикт.

Кстати, кошки различают ограниченную палитру цветов и лучше всего видят в сумерках. Но их отношения с нами строятся не на том, как они нас видят, а на том, насколько нам доверяют. Животные чаще выбирают спокойных людей, которые не нарушают их границы, писал «ГлагоL».