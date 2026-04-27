Десять ошибок в шопинге, которые портят стиль

Шопинг часто выглядит безобидно: зашел в магазин, увидел скидку, купил. Но именно из таких «мелочей» потом и складывается шкаф, в котором много вещей, а надеть по факту нечего. И стиль постепенно теряется не из-за отсутствия вкуса, а из-за повторяющихся ошибок при покупке, пишут авторы канала Lady’Style.

Ошибка №1 — покупать одежду под выдуманную жизнь. В примерочной легко представить себя на вечеринке, светском мероприятии или фотосессии. В реальности же чаще нужны базовые, удобные вещи. В итоге шкаф заполняется нарядными платьями и туфлями, которые почти не выходят «в свет», а на каждый день остаются случайные комбинации.

Ошибка №2 — зацикливаться на размере на бирке. Многие воспринимают цифру как оценку себя и стараются «влезть» любой ценой. Но в реальности важнее посадка и комфорт. Одежда должна сидеть так, чтобы в ней можно было спокойно двигаться и жить, а не подгонять тело под ярлык.

Ошибка №3 — полностью доверять зеркалу в примерочной. Освещение и ракурс могут сильно приукрашивать вещь: где-то стройнить, где-то добавлять «эффект идеальности». Дома же картинка меняется. Поэтому важно не спешить и хотя бы мысленно представить, как вещь будет выглядеть в обычной жизни, а не только под лампами магазина.

Ошибка №4 — покупать только из-за распродажи. Скидка легко отключает критическое мышление. Но если вещь не нужна, даже «-70%» не делает её полезной. В итоге она просто занимает место в шкафу.

Ошибка №5 — игнорировать крой и вырез. Посадка у горловины, длина рукава, линия плеч — все это сильно влияет на силуэт. Даже хорошая вещь может «ломать» образ, если не подходит по форме.

Ошибка №6 — брать количеством, а не качеством. Похожих вещей становится много, но образов это не добавляет. Зато растут затраты на стирку, уход и хаос в гардеробе. Несколько удачных вещей работают лучше десятка случайных.

Ошибка №7 — не смотреть на уход за вещью. Если на ярлыке «только химчистка» или сложный уход, есть риск, что вещь просто не будет носиться. Одежда должна вписываться не только в стиль, но и в реальную жизнь.

Ошибка №8 — слишком увлекаться трендами. Когда гардероб состоит только из модных вещей, он быстро устаревает и теряет универсальность. База должна занимать основную часть, а тренды — быть акцентами.

Ошибка №9 — использовать шопинг как развлечение. Спонтанные покупки «для настроения» часто заканчиваются ненужными вещами и пустыми тратами. Лучше покупать осознанно, по списку.

Ошибка №10 — выбирать эффектность вместо комфорта. Даже самая красивая вещь не работает, если в ней неудобно ходить. Стиль в долгую всегда держится на том, что реально носится, а не просто хорошо выглядит в примерочной.

Весной хочется обновления, но вместо хаотичных покупок стилисты советуют делать ставку на универсальные вещи — фланелевые рубашки, свободные силуэты и удобные куртки. Эти принципы подходят для любого возраста, поэтому «ГлагоL» советует адаптировать их под себя.