«Офелия» капризничать не будет: как вырастить подснежник у себя на балконе

Цветоводы отметили День подснежника. Сложно ли вырастить этот цветок у себя дома, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста эколого-просветительского центра Главного ботанического сада имени Цицина РАН Антона Кучерова.

Подснежники считаются вестниками потепления. Ведь их можно встретить ранней весной, а иногда и еще раньше — в феврале.

Они появляются еще тогда, когда на крупных деревьях и кустарниках листвы не видать. Кстати, именно отсутствие препятствий позволяет солнечному свету пробиваться до самой земли и помогает первоцветам расцвести, — рассказывает Антон Кучеров.

Обеспечивает защиту от плохих погодных условий строение цветка. На первых этапах подснежник долго зажат между листьями, смыкающими над ним заостренные кончики. Бутон раскрывается чуть позднее.

Как только бутон подснежника раскрывается, растение поникает. Это еще один механизм защиты от непогоды, — поясняет Антон Кучеров.

В природе цветут эти растения долго. Иногда могут радовать глаз целыми неделями, в особенности если держится пасмурная погода. По словам Антона Кучерова, чем дольше бутон остается открытым, тем больше шансов, что до него доберется насекомое-опылитель.

Основными местами для цветения подснежника считаются опушки и открытая местность на Кавказе, Балканах и в Европе. В столице большинство видов растения занесены в Красную книгу Москвы.

Восстановить популяцию этих цветов нелегко. Это связано с долгой подготовкой к цветению. Иногда первоцвету необходимо до пяти лет, чтобы дать росток.

И чтобы предотвратить исчезновение цветка, в природе им стоит только любоваться. Однако если подснежник очень приглянулся, его можно посадить, к примеру, у себя на балконе (правда, делать это нужно осенью). К слову, луковицы растения цветоводы покупают в специальных питомниках. Это — единственный законный способ разведения. Высадите луковицы в широкий горшок. А после уберите его в холодное и темное место на 2–2,5 месяца (таким местом может стать застекленный балкон). Так у подснежников пройдет «зимовка». Когда появятся первые ростки высотой 2–5 см, переставьте горшок на светлое, но прохладное место на балконе. Однако прямых солнечных лучей стоит избегать. Поливайте цветы раз в несколько дней, когда будет подсыхать верхний слой почвы. Главное — не переусердствовать с водой, иначе луковицы сгниют.

Подснежники очень популярны среди цветоводов. Это объясняется неприхотливостью растения, — подчеркивает эксперт.

Внутри различных видов подснежника (альпийский, кавказский, складчатый, белоснежный и так далее) есть еще и интересные сорта. Например «Офелия», «Леди Беатрикс Стэнли», «Джессика», «Магнет».

Никита Тарновский, юрист частной практики:

За сбор подснежников может грозить как денежный штраф, так и уголовная ответственность. Связано это с тем, что большинство видов растения занесены в Красную книгу. Наказание зависит от тяжести нарушения. Уголовная ответственность грозит, если сбор подснежников был умышленным и осуществлялся в крупном размере. Нарушителям могут назначить наказание до 6–9 лет лишения свободы.

