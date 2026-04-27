Почему в доме появляется плесень

Когда в доме начинают сыреть стены и появляется плесень на утеплителе, чаще всего проблема вовсе не в материале и не в качестве работ. Причина обычно гораздо проще — физика процесса, которую называют «точкой росы», пишет автор канала «Реализатор идей».

Если объяснять без сложных терминов, точка росы — это температура, при которой влажный воздух превращается в воду. То есть влага из воздуха начинает оседать на холодной поверхности в виде конденсата. Например, при комнатной температуре около +20 °C и обычной влажности конденсат появляется на поверхностях холоднее примерно +12 °C. И если такая зона оказывается внутри стены, начинается проблема.

Ситуация сильно зависит от того, как именно утеплен дом. При обычной неутепленной стене точка росы может находиться внутри конструкции, и это не всегда критично, если стена достаточно массивная. Но при внутреннем утеплении все становится хуже: теплый воздух из комнаты проходит к холодной стене, и влага начинает скапливаться прямо под слоем утеплителя. В итоге появляются сырость, плесень, запах, а сам утеплитель теряет эффективность.

Самый правильный вариант — наружное утепление. В этом случае холод удерживается снаружи, и точка росы смещается ближе к фасаду или в слой утеплителя. Стена внутри остается сухой и теплой, без условий для образования конденсата.

Точные расчеты обычно делают специалисты, но базовый принцип простой: чем теплее внутренняя поверхность стены, тем меньше риск появления влаги. Из-за этого в частном строительстве почти всегда рекомендуют утеплять дом снаружи.

Есть и дополнительные факторы. Важна вентиляция: если в доме повышенная влажность и нет нормального воздухообмена, даже правильное утепление не спасет. И имеет значение выбор материалов — для разных частей здания подходят разные типы утеплителей в зависимости от их способности пропускать пар.

Понять, что проблема уже есть, можно по характерным признакам: плесень в углах, влажные пятна, запах сырости, холодные участки на стенах. В более точных случаях используют тепловизор или измерители влажности.

В итоге вся проблема сводится к одному: неправильное расположение точки росы внутри стены. И тогда даже дорогие материалы не спасают от сырости и разрушения конструкции.

