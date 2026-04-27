Агроном рассказала, как спасти растения на даче после снегопада

Дачникам, которые не были готовы к снегопаду, не стоит переживать за свой сад - есть несколько мер, которые минимизируют ущерб от снега растениям. О них рассказала агроном Людмила Воинкова.

В первую очередь не стоит торопливо расчищать снег с грядок, так как он защищает корни от резкого переохлаждения. Вместо этого надо утром опрыскать поврежденные растения холодной водой в виде легкого тумана и накрыть их нетканым материалом на один-два дня, чтобы температура постепенно выровнялась. Нежные цветы лучше защитить пластиковыми бутылками без дна или стеклянными банками, сказала эксперт в беседе с aif.ru.

Вечером того же дня стоит опрыскать растения стимуляторами роста - так они придут в себя после заморозков.

Через 3-5 дней необходимо осмотреть растения и обрезать почерневшие или вялые части, а затем обработать места срезов садовым варом или золой.

Когда снег растает, растениям нужно обеспечить правильный уход. Воинкова посоветовала поливать их по утрам теплой и предварительно отстоянной водой, подкармливать посадки комплексными удобрениями с высоким содержанием азота и добавлять органику (например, компост).

Для защиты молодых саженцев от сильного ветра необходимо установить временные опоры или ветрозащитные экраны из подручных материалов, а для ягодных кустарников - замульчировать корневую зону торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.

Что касается плодовых деревьев, то нужно аккуратно обработать повреждения коры и ветвей специальными составами.

На время восстановительного периода в теплицах рекомендуется немного снизить температуру и увеличить влажность воздуха. Это позволит растениям легче адаптироваться.

В течение следующей недели агроном рекомендует внимательно следить за состоянием всех посадок и отмечать любые изменения. Если растения будут выглядеть ослабленными, необходимо повторить обработку стимуляторами роста.