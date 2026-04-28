Натуральная пища или корм: что безопаснее для питомцев

Вокруг кормления домашних питомцев не утихают споры о том, что безопаснее — «натуралка» или промышленные корма, отметил ветеринарный врач, эксперт «Хвост Ньюс» Антон Тихоненков. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о главных опасностях обоих типов питания.

Многие убеждены, что еда со стола или специально сваренная каша с мясом — гарантия здоровья питомца, однако главная проблема «натуралки» — это дисбаланс, сообщил ветврач.

«Самостоятельно составить рацион, который полностью покрывает потребности животного в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах, практически невозможно. По мнению экспертов, для этого требуются глубокие знания нутрициологии и постоянный контроль анализов крови», — Антон Тихоненков, ветврач.

Если же кормить питомца «чем-то вкусненьким» со стола, то последствия могут быть плачевными, так как соль, специи, жареное и жирное вызывают у кошек и собак расстройства пищеварения, отравления и тяжелые удары по печени и поджелудочной железе, предостерег специалист.

«Если вы выбираете кормление сырым мясом или рыбой, помните о безопасности. Такие продукты требуют глубокой заморозки (от 3-4 суток), чтобы избавиться от паразитов», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, при питании «натуралкой» высок риск перекармливания, так как владельцу сложно оценить калорийность домашней еды, рассказал эксперт. По его словам, это часто приводит к ожирению и, как следствие, к нарушению обмена веществ, провоцирующему сахарный диабет.

«Промышленные корма, особенно суперпремиум-класса, имеют неоспоримый плюс — они сбалансированы. Но и здесь есть свои "ловушки"», — Антон Тихоненков, ветврач.

Основная опасность сухого корма — это хроническая нехватка воды, указал ветеринар. Если у питомца нет постоянного доступа к свежей воде, это колоссальная нагрузка на почки и риск развития заболеваний мочевыделительной системы, уточнил он.

Консервы и паучи более привлекательны для привередливых питомцев и лучше подходят для животных с проблемами ЖКТ, однако и у них есть минус, обозначил специалист. Так, в отличие от сухого корма, они не дают необходимой нагрузки на челюсти, что может привести к ускоренному образованию зубного камня и воспалению десен.

