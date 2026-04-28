Дизайнер объяснил, на что обратить внимание при выборе садовой мебели

Приобретая мебель для дачи, стоит обратить внимание на ее практичность. При перепадах температур, повышенной влажности и активном солнце важно учитывать, как разные материалы ведут себя на улице и какого ухода требуют. Один из самых доступных и практичных вариантов – пластик. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

«Изделия из пластика не требуют сложного ухода: их легко помыть водой, они не боятся насекомых и весят немного, благодаря чему мебель можно без труда перемещать по участку. Чтобы обстановка выглядела более уютной и привлекательной, пластиковые стулья и столы часто дополняют текстилем: декоративными подушками, пледами и скатертью. А если хочется добавить ощущение отпуска и нотку Средиземноморья, текстиль можно выбрать с морской тематикой», — заявила эксперт.

Дизайнер отметила, что у пластика есть недостаток: под длительным воздействием солнца он постепенно теряет яркость и выцветает. Поэтому при выборе мебели Макарова посоветовала обратить внимание на то, чтобы материал был качественным.

Эксперт заявила, что не менее популярна деревянная мебель, которая органично вписывается в загородную обстановку и хорошо сочетается с разными типами домов – от срубов до каменных построек. Однако, как отметила Макарова, древесина требует регулярного ухода. По словам дизайнера, чтобы продлить срок службы мебели, ее необходимо своевременно очищать, мыть, тщательно высушивать и обрабатывать защитными средствами, например специальными маслами или морилкой.

«Если вы планируете купить деревянную мебель, обращайте внимание на породу древесины. Наиболее функциональными считаются акация и эвкалипт. К примеру, акация отличается высокой плотностью и прочностью. Такая мебель хорошо выдерживает ежедневную нагрузку, не деформируется и служит дольше по сравнению со многими другими вариантами. Она устойчива к влаге, поскольку содержит природные масла, которые защищают древесину от впитывания воды, и менее привлекательна для насекомых и реже поражается грибком, что снижает риск повреждений», — рекомендовала Макарова.

Она рассказала, что хорошим вариантом также считается мебель из ротанга, которая ценится за изящный внешний вид. Однако, как объяснила дизайнер, нужно учитывать, из чего изготовлены каркас и плетение. По ее мнению, для улицы лучше подходят алюминиевые основания, так как они не ржавеют, а для закрытых пространств допустимы и стальные конструкции. Макарова подчеркнула, что натуральный ротанг требует особого внимания: его необходимо регулярно очищать от пыли, иначе она со временем въедается в поверхность. Кроме того, этот материал плохо переносит влагу и прямые солнечные лучи. Эксперт считает, что если времени на уход нет, разумнее выбрать мебель из искусственного ротанга.

«Неприхотливой считается и металлическая мебель, которая используется для обеденных групп: ее достаточно изредка очищать мягкой влажной тканью с применением неагрессивных средств. Такие изделия часто совмещают с текстилем. Это доступная по цене и качественная современная мебель, которая будет служить вам много лет», — рассказала дизайнер.

Макарова предупредила, что мебель из металла требует дополнительной защиты от коррозии: ее нужно обрабатывать специальными составами, а при повреждении покрытия — заново окрашивать или покрывать лаком. Особое внимание стоит уделять складным механизмам, которые чаще подвержены ржавчине.