Весенняя подкормка ежевики без химии: что реально работает

Весной ежевика быстро просыпается и идет в рост, и в этот момент важно не упустить уход. Без него кусты просто не дадут нормальный урожай. Сама культура — близкий родственник малины: ягоды вкусные, сочные и полезные, с витаминами и другими нужными веществами. Их удобно есть свежими, пускать в выпечку или варить варенье — в общем, вариант беспроигрышный.

Чтобы кусты чувствовали себя нормально, сначала убирают старые двухлетние ветки, которые уже отплодоносили. Чаще это делают осенью, но если не вышло — спокойно переносят на весну. Затем наводят порядок вокруг кустов: убирают сухие листья, мусор, все лишнее, отмечает автор канала «Моя успешная дача».

Дальше побеги подвязывают к опорам и рыхлят почву у основания. Заодно проводят обработку от болезней и вредителей, обычно вместе с плодовыми деревьями — так удобнее. Чтобы потом не путаться, побеги делят: однолетние в одну сторону, двухлетние — в другую. Это реально упрощает уход и сразу понятно, где будет урожай.

Ключевой момент — подкормка. Ежевика, как ни крути, больше любит органику, чем минеральные удобрения. Мочевина, селитра или нитрофоска ей особо не нужны, а вот коровяк или куриный помет заходят отлично. Тем более сейчас их часто продают в гранулах — удобно и без лишней возни.

Важно: первую подкормку делают только на третий год после посадки, раньше смысла нет. Если брать гранулированный куриный помет, его просто равномерно рассыпают вокруг куста, слегка заделывают в почву или присыпают сверху. Примерная норма — 150–200 граммов на квадратный метр, но лучше свериться с инструкцией на упаковке, там могут быть свои нюансы.

После внесения землю хорошо проливают, чтобы гранулы начали работать. Сверху укладывают слой мульчи — солому, компост или стружку. Это помогает сохранить влагу и сдерживает рост сорняков, чтобы они не лезли отовсюду.

В целом все довольно просто: немного внимания весной — и кусты растут крепкими, без лишних проблем. В итоге ежевика спокойно живет на одном месте годами и стабильно дает хороший урожай, без неприятных сюрпризов.