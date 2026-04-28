Эксперты подсказали, как сэкономить на отделке квартиры

При ремонте стоит сэкономить на отделках стен, пола, а на кухне вместо плитки поставить стендовые панели. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

«Кухонный фартук традиционно выполняют из плитки — это надежное и проверенное решение. Однако именно плитка часто становится одной из наиболее затратных статей ремонта: требуется подготовка основания, укладка и работа мастера. Альтернативой становятся современные стеновые панели. Они позволяют значительно ускорить обновление кухни и сократить бюджет. Панели подбирают в цвет столешницы, создавая цельную поверхность без визуального дробления. Монтаж выполняется быстро, без пыли и строительного мусора, а стыки аккуратно герметизируются без декоративных бордюров», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что самый гибкий вариант отделки стен сегодня — интерьерная краска.

«Ее главное преимущество заключается не только в эстетике, но и в долгосрочной экономии. Современные краски представлены в огромном ассортименте: матовые, моющиеся, устойчивые к истиранию, влагостойкие. Можно подобрать покрытие практически под любой бюджет и задачи помещения. Главный плюс — стены легко обновлять. Один раз подготовив поверхность, интерьер можно менять просто перекрашиванием, без демонтажа старой отделки и сложных работ», — отметили специалисты.

По их мнению, отдельное внимание стоит уделить колеровке.

«Обычно эта услуга оплачивается отдельно, однако можно уточнить информацию о сервисе в строительных гипермаркетах и выбрать магазин с бесплатным подбором оттенка — это позволяет получить индивидуальный цвет без дополнительных затрат», — высказались они.

Что касается напольного покрытия эксперты посоветовали выбрать правильный ламинат.

«Еще недавно покупатели ориентировались прежде всего на класс ламината: считалось, что чем он выше, тем лучше покрытие. Сегодня подход изменился. Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на толщину панели: 8 мм — оптимальное решение для спальни, гостиной или детской; 10–12 мм — более комфортный вариант с повышенной устойчивостью. Для долгой службы покрытия стоит выбирать влагостойкие модели и ламинат с фаской — небольшим скошенным краем. Такая деталь делает пол визуально более натуральным и помогает скрыть мелкие погрешности укладки», — рекомендовали работники «Дом Лента».

И в заключение они поделились главным секретом экономии — эффективным планированием.