Китайцы начали заводить кур в качестве домашних питомцев

В Китае городские жители все чаще забирают кур к себе домой в качестве домашних любимцев, переставая воспринимать их исключительно как источник пищи. Видео с такими необычными питомцами собрали в соцсетях больше 3 миллиардов просмотров.

Одна из жительниц провинции Гуандун случайно вывела птенцов китайской шелковой породы — редких кур, которых за изящный внешний вид прозвали «феями-фениксами. Птицы оказались спокойными и компактными, а расходы на их кормление составляют менее четырех долларов в месяц. Ветеринары подтвердили, что содержание одной или двух особей в квартирных условиях вполне безопасно.

Многие хозяева спят рядом с курами, покупают для них специальные поводки и подгузники, а на время прогулок наряжают пернатых в шляпки, обувь и шарфики. Со слов заводчиков, именно куры дают самую сильную эмоциональную отдачу. Другой владелец из провинции Цзянсу признался, что со временем его петух научился устанавливать зрительный контакт и выражать свои чувства.

Значительная часть таких необычных питомцев — это спасенные с ферм петушки или бройлеры, которых в противном случае утилизировали бы из-за неспособности нести яйца. Иногда цыплят раздают в подарок в супермаркетах при покупке яиц либо продают в парках всего за один-три юаня (примерно 0,15 0,44 доллара). Этот тренд стал частью бума на нестандартных животных, который объединил в Китае уже около 17 миллионов владельцев.

