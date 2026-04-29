Ветеринар рассказал, опасны ли аромадиффузоры для питомцев

Проблемы с дыханием и приступы, похожие на астму, начали все чаще фиксировать у домашних животных. Одной из основных причин называют бытовые аэрозоли: духи, освежители воздуха и ароматические диффузоры. О том, почему диффузоры могут быть опасны для питомцев, «Вечерней Москве» рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

По словам эксперта, то, что комфортно людям, не всегда подходит для животных. В диффузорах содержится высокая концентрация ароматических масел, запах которых может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей у домашних питомцев.

Например, кошки чувствительны к резким запахам: при высокой концентрации они могут вызывать раздражение слизистых и бронхолегочные заболевания. При этом специалист отмечает, что до летального исхода такие воздействия не доводят.

Он также пояснил, что больший вред питомцам наносят не диффузоры, а аэрозольные ароматизаторы воздуха.

— Они дают воздушную взвесь, попадают на пол, оседают на шерсти и лапах животных, а те ее слизывают. В аэрозолях более вредный, химический состав. А чем меньше животное, тем больше этих веществ попадает к нему на шерсть. Поэтому они особенно вредны для кошек и маленьких собак, — предупредил Шеляков.

