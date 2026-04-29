Как одомашнивание повлияло на размер мозга собак

Мозг собак начал уменьшаться около 5 тысяч лет назад, установили ученые из Французского национального центра научных исследований. Исследование помогло лучше понять процесс одомашнивания этих животных.

Связь между людьми и собаками имеет долгую историю. Древнейшие прямые генетические свидетельства существования домашних собак датируются более чем 15 тысячами лет назад.

Уменьшение размера мозга обычно считается признаком одомашнивания. Но ученые долго не могли установить, когда именно мозг собаки стал меньше волчьего.

В ходе новой научной работы авторы изучили КТ-снимки черепов 22 доисторических волков и собак, живших от 35 до 5 тысяч лет назад. Также они изучили КТ-снимки черепов 59 современных волков и 104 собак. Последние были представлены различными породами, включая бродячих собак и динго.

Исследователи использовали снимки, чтобы проследить, как менялся размер мозга на протяжении эволюционной истории собак. Результаты показали, что у современных собак и собак позднего неолита мозг оказался на 32% меньше, чем у древних и современных волков.

Так, у собак, живших в эпоху позднего неолита (5 — 4,5 тысяч лет назад) мозг был на 46% меньше по размеру, чем у волков того же периода. При этом у собак, живших 35 — 15 тысяч лет назад, мозг был таким же или даже крупнее, чем у волков.

Ученые пришли к выводу, что в процессе одомашнивания и мозг, и размер тела у собак уменьшились относительно их диких предков. Но это не значит, что они стали менее умными. При уменьшении размера мозга произошла его реорганизация, которая повлияла на способность к дрессировке и отношение к окружающей среде.

Возможно, на уменьшение размеров собак повлияли ограниченные пищевые ресурсы в деревнях эпохи неолита. Такие условия благоприятствовали более мелким животным с меньшим мозгом, поскольку они требовали меньше пропитания.

Исследование также показало, что отношения между людьми и собаками далеко не сразу переросли в прочную связь. На протяжении тысячелетий собаки, жившие рядом с человеком, не проявляли значимых признаков одомашнивания, сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что самую древнюю ДНК собаки нашли в пещере в Турции. Она принадлежала щенку женского пола, жившему около 15 800 лет назад.