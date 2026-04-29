Дизайнер рассказал, как правильно организовать дома рабочее место

Грамотно организованное рабочее пространство поможет повысить продуктивность, но если не расположено в спальне. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии «LiDesign» Марина Донковцева.

Эксперт отметила, что первое правило — зонирование пространства.

«В идеале оно должно находиться в отдельном помещении, но если такой возможности нет, важно грамотно разделить пространство на функциональные зоны. Я не рекомендую организовывать рабочее место в спальне: эта комната ассоциируется с отдыхом, что мешает концентрации и снижает продуктивность. Для эффективной работы важно пространство, настраивающее на решение задач», — объяснила дизайнер.

По ее словам, рабочее место лучше организовать там, где его можно максимально отделить от быта, — например, в кухне-гостиной, но при условии правильного зонирования.

«Если есть возможность, выделите под мини-кабинет утепленную лоджию: это обеспечит тишину и уединение для продуктивной работы», — посоветовала специалист.

Дизайнер отметила также необходимость заранее позаботиться о фоне для видеозвонков.

«Хотя программы могут заменить задний план, лучше создать эстетичное и приятное пространство за спиной — нейтральную или акцентную стену, декоративную панель, книжный стеллаж либо интересный световой элемент (например, торшер). Это создаст привлекательную картинку в кадре и поможет избежать впечатления беспорядка», — объяснила она.

Дизайнер Марина Донковцева подчеркнула, что домашнее рабочее место должно быть в первую очередь комфортным.

«Рекомендую уделить особое внимание выбору стула: вместо обычного кухонного лучше подобрать модель со спинкой и подлокотниками — такая обеспечит поддержку спины в течение рабочего дня. Рабочее место должно быть эргономичным и достаточно просторным: даже на небольшом столе нужно разместить монитор, клавиатуру и другие необходимые предметы, оставив место для записей или работы с документами. Кроме того, важно заранее продумать размещение дополнительной техники (например, принтера) и обеспечить удобный доступ к розеткам. Не менее значим стабильный интернет: обеспечить его можно либо с помощью Wi‑Fi-роутера с мощным покрытием, либо через интернет-розетку для прямого подключения компьютера к сети», — объяснила эксперт.

Основатель дизайн-студии посоветовала минимизировать предметы на рабочем столе: оставить только необходимое (монитор, клавиатуру, мышь, блокнот для записей), а остальное убрать в органайзеры или системы хранения.

«Отдельного внимания заслуживает освещение рабочего места. Стол лучше размещать с учетом защиты от яркого дневного света — например, с рулонными шторами блэкаут, а также предусмотреть качественное искусственное освещение — это влияет на комфорт и здоровье», — рекомендовала она.

Дизайнер подчеркнула, что грамотно организованное рабочее место в квартире — ключ к продуктивной и комфортной удалённой работе.