Почему морковь плохо всходит и как это исправить

С морковью часто одна и та же история: то долго сидит в земле, то всходит редкими и неровными «нитками». Причина простая — посев проводят рано, когда почва еще холодная, а ей нужно хотя бы +5–10 градусов. В итоге ожидание затягивается, а результат оставляет желать лучшего. Но есть старый способ, который заметно ускоряет процесс — всходы появляются быстро и почти одновременно.

Все начинается с подготовки грядки. Место выбирают солнечное, а почву лучше подготовить заранее, еще с осени. Морковь хорошо растет после картошки, огурцов, помидоров или капусты. Землю очищают от остатков растений, вносят перегной — примерно полведра на квадратный метр, добавляют немного калийных удобрений и суперфосфата. Свежий навоз не используют — с ним морковь потом плохо хранится и может загнивать, отмечает канал «Идеальный огород».

Перед посевом почву перекапывают и делают бороздки глубиной до 2 см. Заглублять сильнее не стоит — семенам будет сложно пробиться. Сеют не слишком густо, чтобы потом не тратить время на лишнее прореживание. Между рядами оставляют около 20 см, борозды хорошо проливают водой.

Есть и простой прием против вредителей: рядом с морковью высаживают шалфей или розмарин — их запах отпугивает насекомых. Главная хитрость — укрытие. Сразу после посева грядку накрывают плотной пленкой, края прижимают камнями или кирпичами. Под таким укрытием почва быстрее прогревается, и семена начинают прорастать заметно быстрее. Как только появляются первые ростки, пленку убирают.

Когда растения достигают 4–5 см, их прореживают, оставляя примерно по 5 см между ними. Дальше уход стандартный: регулярная прополка, рыхление и полив. При недостатке влаги корнеплоды становятся вялыми и могут горчить, поэтому пересушивания лучше не допускать.

Подкормки проводят дважды: примерно через месяц после всходов и еще раз через два месяца. Используют нитрофоску, золу или смеси с калием и суперфосфатом.

Сбор урожая идет постепенно. Летом морковь можно выдергивать для еды, освобождая место остальным растениям. Поздние сорта оставляют до конца сентября. В сухую погоду корнеплоды легче извлекаются из почвы, а в плотном грунте без лопаты не обойтись.