Эксперт рассказал, почему не надо бояться «запаха бассейна» из крана

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с водой из-под крана, пахнущей хлоркой. Часто в быту этот аромат называют запахом «хлорки» (хлорной извести), но для обеззараживания на больших станциях сейчас она не применяется, об этом «Газете.Ru» рассказал инженер, начальник управления технической политики и автоматизации ГК «Росводоканал» Илья Чучалин.

Водопроводная вода поступает из-под земли, рек и водохранилищ, проходит несколько стадий очистки и только потом оказывается в кранах потребителей. Изначально в ней могут содержаться вредные бактерии и вирусы, избавиться от которых помогает обязательное обеззараживание.

«Часто в быту запах реагентов в воде называют запахом «хлорки» (хлорной извести), но для обеззараживания на больших станциях она давно не применяется. Большинство современных станций также отказались от применения хлор-газа — уж слишком опасным и сложным в перевозке и хранении он был. Сегодня сотрудники водоканалов используют продукт, который получают в результате электролиза раствора обычной поваренной соли. Прежде чем добраться до кранов горожан, вода может несколько часов идти по протяженным сетям. Реагенты «отвечают» за то, чтобы в это время с ней ничего не произошло, а ее показатели не ухудшились. Чтобы реагент оказывал пролонгированный эффект, используется аммиак. В результате химической реакции образуются специальные соединения — хлорамины, которые обеспечивают остаточную защиту воды в трубопроводах», — рассказал Чучалин.

Важно понимать, что различные хлорсодержащие реагенты все же применяются для очистки воды, причем в разных регионах методы очистки воды могут отличаться. Но вот хлор в чистом виде не применяется совсем.