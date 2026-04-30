Кинолог объяснил преимущества обязательной маркировки питомцев

Введение обязательной маркировки поможет привлечь к ответственности владельцев, которые выбрасывают животных на улицу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Маркировка поможет быстрее находить владельцев агрессивных собак и привлекать к ответственности тех, кто выбрасывает питомцев на улицу. По сути, это важнейший инструмент для создания цивилизованного сообщества ответственных владельцев», – сказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что маркирование – это первый шаг к ответственному собаководству.

«Оно решает не только проблему пропажи питомцев. С помощью реестра мы получим реальные данные о количестве собак и чeтче увидим картину по регионам. Это позволит решать множество задач: от своевременной вакцинации до подсчeта необходимого числа приютов и мест для выгула. Владельцы действуют на авось. Если обязательное маркирование и регистрация будут введены повсеместно, картина станет значительно лучше», – пояснил Голубев.

Он отметил, что существует два способа маркировки.

«Первый – чипирование: под кожу вводится микрочип с уникальным 15-значным номером. Процедура безопасна и похожа на обычный укол. Второй вариант – клеймо, то есть татуировка. Оба способа быстрые и безболезненные, но есть нюансы: клеймо со временем стирается, чип в редких случаях мигрирует», – уточнил Голубев.

В свою очередь главный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Кристина Шарыкина отметила, что обычно спрос на чипирование растeт в весенний период, когда жители собираются уехать за город или путешествовать в другие страны.

«Идентификация в виде чипа необходима питомцам. Москвичи, путешествующие по территории Российской Федерации, чаще чипируют животных, так как это облегчает поиск питомца в случае его потери. Грамотность населения растeт, люди понимают, что это действительно становится необходимой мерой», – уточнила она.

Ветеринарный врач подчеркнула, что чипирование поможет доказать принадлежность питомца в случае присвоения его другими людьми. Тому, кто нашел потерявшееся животное, будет проще обратиться в любую ближайшую клинику.