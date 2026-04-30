Дачникам рассказали, когда лучше сажать картошку

Посадку картофеля следует начинать, когда почва прогреется на глубине 10-12 см, рассказал член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черемуха и лист на березе стал величиной с копейку», — цитирует Life.ru слова Чаплина.

Депутат обратил внимание на то, что растения могут пострадать уже при температуре -3 градуса. Он рекомендовал заранее ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы избежать возможных ночных заморозков.