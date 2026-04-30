Что нужно успеть сделать на даче за майские праздники

Впереди длинные майские выходные — время, которое москвичи традиционно проводят на дачах. Что нужно успеть сделать в предстоящие праздничные дни на своем участке, «Вечерняя Москва» узнавала у консультанта по различным садовым культурам Николая Фурсова.

В первую очередь промежуток с 1 по 9 мая подходит для того, чтобы защитить деревья от насекомых, рассказал эксперт.

«Необходимо провести обработку инсектицидами — препаратами, которые уничтожают вредных насекомых и их личинки. Их можно добавить в побелку и нанести на стволы деревьев, чтобы в саду было меньше насекомых. Проползая по побелке с химикатами, они будут быстро умирать», — пояснил Фурсов.

Он также порекомендовал уделить время профилактике болезней деревьев:

«Если на дереве появились черные пятна, то с вероятностью до 90 процентов это рак. Есть три вида инфекционного поражения стволов деревьев: черное, обыкновенное и бактериальное. Самым распространенным из них является черное. Оно появляется на стволах и веточках. Чтобы вылечить больное дерево, нужно обработать его раствором из медного купороса».

Кроме того, стоит провести работы на грядках, чтобы избавиться от сорняков, отметил эксперт:

«В этом году было много снега, из-за чего ровные ряды для посадки разъехались. Поэтому перед дачным сезоном их нужно успеть перекопать. Также стоит почистить землю от сорняков: две–три прополки — и летом вы забудете о вредоносных растениях».

В майские праздники можно провести прививку садовых деревьев, предложил Фурсов:

«Это способ размножения или объединения растений, при котором часть одного растения сращивается с другим. Результат таких экспериментов непредсказуем, но всегда радует дачников, потому что позволяет получить желаемый сорт разных плодов (яблок, сливы, черешни или груши, к примеру). А также ускоряет созревание урожая».

Важно не забыть и про удобрение почвы, напомнил садовод.

«Пока земля напитана влагой после схода снега и сильных дождей, нужно успеть ее удобрить. Влага, которая осталась в почве, притянет все питательные элементы вглубь земли, к корням, что положительно отразится на всех садовых культурах. Отдать предпочтение лучше полным видам удобрений, которые включают в себя все питательные вещества: азот, фосфор и калий», — посоветовал специалист.

По его словам, начало мая — это также подходящее время для обрезки семечковых деревьев.

«Косточковые деревья обрезать уже поздно, но семечковые — яблоки, груши или черноплодную рябину — еще можно», — уточнил собеседник «ВМ».

А вот высаживать различные овощные культуры еще рано, предупредил эксперт. Рассада может замерзнуть из-за внезапных заморозков, которые еще могут случиться в начале мая. Только несколько овощных культур не боятся морозов, среди них садовод назвал:

укроп;

петрушку;

редис.

Посадку картофеля лучше отложить до середины мая, порекомендовал эксперт.

«Овощ надо подготовить заранее: рассыпать его на светлом подоконнике в отапливаемом месте. Как только появятся проростки, картофель можно высаживать», — добавил Фурсов.

