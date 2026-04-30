Россиянам объяснили, почему важно делать ремонт с дизайнером

Привлечение дизайнеров к интерьерным преображениям не роскошь, а разумная инвестиция, поскольку эксперты замечают «слепые зоны». Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

«Во-первых, профессионал видит пространство целиком. Вы, как хозяин, привыкли к своему дому и не замечаете его "слепых зон". Дизайнер подходит к процессу аналитически: оценивает эргономику, учитывает естественный свет, перемещения домочадцев и даже психологическое воздействие цветов. Самостоятельно и без профессиональной подготовки все это сложно оценить», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что нанять дизайнера — значит потратить дополнительные драгоценные средства, но на деле это сокращает бюджет на 20–30%.

«Специалист знает, где купить качественные материалы по приемлемым ценам, избегает импульсивных покупок и прогнозирует скрытые расходы (например, на доработки электрики)», — объяснила Антелава.

И в заключение руководитель отдела по работе с дизайнерами заявила, что профессионалы индустрии в курсе трендов и самых передовых технологичных решений.